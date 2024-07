Mobilità, esperti a confronto 

La transizione della mobilità è una delle principali sfide del prossimo futuro, ma anche del presente. Se ne parlerà nel corso di una tavola rotonda in programma oggi dalle 11 a Palazzo Cugia, in via Santa Croce.

Secondo l'Agenzia europea per l’ambiente le emissioni dei trasporti continuano a salire e, ad oggi, rappresentano circa il 25% delle emissioni totali del continente. Dunque, oltre ad un massiccia campagna di investimenti, senza precedenti, finalizzata al potenziamento del trasporto pubblico locale, sarà necessario considerare il ruolo che la mobilità elettrica nei suoi diversi aspetti potrà continuare ad avere nella mobilità dei cittadini.

Nell’ambito dell’iniziativa lanciata da Legambiente e A2A "E-Mobility tour: il futuro è già qui", rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti faranno il punto sui nodi cruciali della rivoluzione che comporterà nel prossimo futuro la decarbonizzazione dei trasporti.

