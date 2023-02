Mobilità, energia e riciclo: ragazzi a scuola d’impresa con il progetto “Rumundi”  

Tre mesi di tempo per studiare il territorio - partendo da criticità e disagi - presentare progetti di sviluppo per migliorare la città e avere le basi per diventare imprenditori del futuro.

Una possibilità di formazione per 40 studenti quartesi (120 in tutta l’Isola), con un’età compresa fra i 16 e 19 anni, grazie al programma promosso dall’associazione Rumundu “MediterranEU”, e inserito tra i progetti di coesione sociale voluti dall’assessorato ai Servizi sociali. Un’occasione di crescita professionale e culturale, con l’ambizione di invogliare le nuove generazioni a restare in città. I temi sui quali potranno spaziare i progetti vanno dalla mobilità all’energia, sino al riciclo e all’abitare sostenibile, in linea con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il programma, presentato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini, si impegna a formare una nuova classe dirigente che abbia le competenze per prendere in mano le sorti del Mediterraneo e condurlo verso un futuro di sostenibilità economica.

Quartu partecipa per la prima volta in qualità di partner. C’è tempo sino al 28 febbraio per presentare le proprie candidature - nel sito di Rumundu - poi si partirà con gli incontri in presenza e online, dove condividere idee, aspirazioni, per poi proseguire con il laboratorio d’impresa, la progettazione, sino al tirocinio e all’esperienza sul campo. E per i vincitori ci sarà l’opportunità di fare un’esperienza presso le istituzioni europee. Un percorso di formazione che mira anche a frenare la fuga dei giovani. «Si tratta di un progetto molto ambizioso ma allo stesso tempo reale e concreto», commenta l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «Dobbiamo cogliere la voglia dei nostri ragazzi di cimentarsi, ascoltare le idee imprenditoriali di questi giovani e orientarle verso la formazione». Il progetto è rivolto anche a 12 giovani provenienti da territori in conflitto. “Rumundu”, racconta Stefano Cucca, presidente dell’associazione, «diventa un incubatore di terza generazione, con gli studenti protagonisti che potranno specializzarsi e trasformare le idee in iniziative concrete e sostenibili».

