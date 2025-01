Mobilità elettrica, parcheggi gratuiti tutto l’anno 

La sosta è gratuita per i mezzi elettrici. Purché non siano ibridi. In linea con gli indirizzi dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Tortolì ha confermato l’iniziativa a vantaggio della mobilità elettrica, garantendo agevolazioni per i residenti sui parcheggi a pagamento. I residenti e le aziende con sede legale a Tortolì che possiedono veicoli elettrici potranno parcheggiare a costo zero nelle aree di sosta blu per tutto il 2025. Ciascun richiedente può ottenere un solo permesso di sosta, associato a un veicolo specifico, esclusivamente elettrico. La Giunta di Marcello Ladu ha mantenuto invariate, rispetto agli anni precedenti, le tariffe per la sosta a pagamento dei mezzi tradizionali. Confermati gli abbonamenti a tariffe agevolate per i residenti nelle zone del centro urbano. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria, riducendo il traffico veicolare e le immissioni inquinanti sul territorio. La linea politica su cui si fonda l’iniziativa guarda al sostegno della transizione verso una mobilità più sostenibile, allineandosi agli obiettivi europei in materia di tutela ambientale. «Continueremo a lavorare per rendere Tortolì una città sempre più sostenibile», ha affermato il capo dell’esecutivo che ha approvato gli indirizzi nell’ultima seduta. (ro. se.)

