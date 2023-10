Mobilità elettrica,  la Sardegna è troppo indietro 

La rivoluzione è verde, ma decisamente sbiadito. Mancano le macchine - elettriche - e soprattutto le infrastrutture. Che nel caso in questione si traducono in semplici punti di ricarica. I numeri, al di là delle intenzioni, non premiano la Sardegna e meno ancora Cagliari, relegata in fondo alla classifica: tra le quattordici Città metropolitane sotto la lente si piazza al penultimo posto, preceduta da Messina e seguita da Reggio Calabria. Allargando lo sguardo l’Italia si spacca in tre: col Nord che registra dati migliori su territorio nazionale, il Centro che arranca e Sud e Isole ancora - troppo - indietro. Ma in fase di rincorsa.

I dati

Una fotografia a tinte grigie, scattata da Motus-e, che ha messo nero su bianco lo stato dell’arte. Tutto racchiuso in un dettagliato dossier che fa il punto delle “Infrastrutture a uso pubblico in Italia” e consegna l’immagine di una svolta green che ancora deve arrivare. Ma con incrementi dal 2021 al 2022 che fanno ben sperare, e ancor più quelli del trimestre luglio-settembre 2023, che con l’installazione di poco più di 2mila punti di ricarica portano le colonnine in tutta Italia a quota 47mila 228, con la Lombardia sul primo gradino del podio.

Le Regioni

La ricarica è discontinua, con il 58 per cento di infrastrutture concentrate nelle regioni del Nord Italia, il 22 per cento nel Centro e il restante 20 nel Sud e nelle Isole. Con circa tre quarti delle Regioni, più precisamente quattordici su venti, sotto la media aritmetica delle colonnine: pari a 1.837 punti di ricarica. Medaglia d’oro alla Lombardia, che dal 2020 tiene stretto il titolo di territorio più virtuoso, seguita da Piemonte e Veneto. Che insieme a Lazio, Emilia Romagna e Toscana monopolizzano i primi sei posti della classifica verde.

La Sardegna arriva a quota 1.275 punti di ricarica, che la collocano in zona intermedia tra Campania e Puglia e vicinissima al Friuli Venezia Giulia. Ma comunque meglio di Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Valle D’Aosta: tutte sotto i mille.

Città metropolitane

Sotto la lente finiscono anche le Città Metropolitane: 14, per la precisione. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Messina Reggio Calabria e Cagliari, che da sole ospitano il 33 per cento delle colonnine totali. Cagliari sembra ancora decisamente lontana dal grande salto al verde: è penultima, con 250 punti di ricarica, dopo Messina (298) e precede soltanto Reggio Calabria, che riesce a fare peggio e si ferma a 123. Apre la classifica Roma, (2.751), secondo posto per Milano (1.927); a duecento punti circa di distanza c’è Torino (1.641), seguita da Venezia (1.372).

I Comuni

E se in termini di area vasta il capoluogo sardo non eccelle, meno ancora lo fa prendendo in considerazione i Comuni con almeno 100 mila abitanti. Requisito che restringe il campo di riferimento a 44 realtà italiane. A conti fatti Cagliari si posiziona a un triste 42 esimo posto, con meno di un punto di ricarica ogni 10 mila abitanti. Standard ben lontani dall’annunciata svolta in termini di mobilità sostenibile. In questo caso, tenendo conto delle cifre riportate nel report Motus, la top five è occupata da Piacenza (11,8), Ravenna (9,7), Terni (9,3), Parma (8,3) e Novara (8). Maglia nera a Giugliano in Campania, che con lo 0,2 chiude la classifica, penultimo posto per Sassari (0,6) e poi Cagliari, preceduta da Trieste e Prato, pari a 0,7.

Cagliari rimonta

Se i dati attuali non sorridono a Cagliari, c’è da dire che si sta lavorando per accorciare le distanze. «Il ritardo è indubbio, e dispiace, ma purtroppo siamo vittima di mala burocrazia», commenta Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana. «Abbiamo più volte sollecitato l’installazione delle 140 colonnine destinate al territorio comunale, stiamo aspettando che chi ha vinto il bando regionale ci presenti il progetto», spiega. «Proprio qualche settimana fa abbiamo fatto una riunione operativa, che spero possa portare in tempi rapidi a dotare la nostra città delle infrastrutture fondamentali per poter parlare finalmente di svolta sostenibile».

