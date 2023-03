Mobilità ecologica, il Comune punta sulle bici 

Le nuove biciclette sono state collocate lungo cinque stazioni: Parco di Santa Lucia (piazzale Oceania), Stazione FS (via Trento), Cagliari (via Cagliari 1/via San Cristoforo), Municipio (piazza Repubblica), Marconi (via Marconi/via Maiorana). Le stazioni sono situate in aree videosorvegliate e tutti i viaggi e i prelievi sono monitorati da sistema digitale.

Il progetto della Città metropolitana aveva previsto solo due stazioni con otto veicoli a due ruote nella cittadina che ora potrà contare su altre tre nuove stazioni e altre quindici biciclette di proprietà comunale. «Saranno a disposizione di cittadini e turisti – dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu - una nuova opzione di mobilità a impatto zero per gli spostamenti a breve distanza. Il nuovo sistema “bike sharing” è stato realizzato con un finanziamento Pon Trasporti pari a 95.598,84 euro».

Parte il servizio di bike sharing, pensato per incentivare ulteriormente la mobilità ciclabile in città. Aumenta il numero delle biciclette condivise, messe a disposizione dall’amministrazione comunale per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare. Una possibile soluzione al problema del cosiddetto “ultimo chilometro”, cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico dalla destinazione finale dell'utente.

La svolta

Le stazioni

I costi

L’abbonamento individuale prevede una quota di costo fisso, 25 euro per l’annuale e 9 euro per il mensile, e una quota di ricarica (credito) minima di 10 euro per l’annuale e 3 euro per il mensile. Inclusa anche l’assicurazione per l’utente per danni contro terzi. Entrambi gli abbonamenti consentono noleggi illimitati gratuiti per i primi 30 minuti. La tariffa per noleggi superiori ai 30 minuti avrà un costo di 1 euro fino alle 2 ore e di 2 euro fino a tre ore. Oltre le tre ore il costo sarà di 1,50 all’ora. Il noleggio è disponibile su smartphone attraverso l’applicazione BicinCittà, gratuita per tutti i dispositivi Android e Apple.

La società

«Il bike sharing – dichiara Gianluca Pin (direttore commerciale di “Bicincittà”) - integra un servizio pubblico di trasporto pubblico dell’area vasta: Assemini, Elmas, Selargius e Monserrato sono in rete. Ad Assemini sono circa un centinaio gli abbonati che si sono rivolti al nostro servizio, durante il periodo invernale: siamo partiti a novembre 2022, e questo è un risultato incoraggiante. Lo dimostra Assemini con una chiara volontà di investire in questa direzione, con l’acquisto di nuovi mezzi e di 3 nuove stazioni che si integrano con un vecchio progetto della Città metropolitana. Agganciandosi alla nostra app – continua il direttore - il servizio consente di prelevare e noleggiare le biciclette in modo autonomo dal proprio smartphone, entrando di fatto, in rete con altri progetti futuri di mobilità come il progetto Maas (Mobility as a Service for Italy) che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili grazie ad un unico canale digitale: su un’unica piattaforma digitale gli utenti potranno pianificare, prenotare e pagare più servizi dal trasporto pubblico al car sharing, dal bike sharing ai taxi».

