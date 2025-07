Mobilità e trasporti, sfide e proposte 

Primi incontri pubblici di partiti e gruppi civici in vista delle Amministrative previste in città il prossimo anno. Si parte oggi con “Mobilità e trasporti. Proposte e sfide per Quartu e la Città metropolitana”, titolo del dibattito organizzato dalla base cittadina del Pd a partire dalle 18,30 nella sala “Marco Piras”, in via Porcu 45.

L’incontro, introdotto da Giuseppina Demurtas, segretaria cittadina Pd Quartu e dalla capogruppo dem in Consiglio comunale, Barbara Cadoni, vedrà la partecipazione di Francesco Lilliu, vicesindaco metropolitano con delega alla Mobilità, Massimo Lai, componente del Cda Ctm. Con loro ci saranno anche Virgilio Scanu, presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cagliari, e Giorgio Querzoli, responsabile comitato scientifico Legambiente. L’iniziativa sarà moderata da Tecla Brai, componente della segreteria cittadina e provinciale del partito.

Lunedì prossimo, 7 luglio, spazio al tema dell’Ambiente con l’incontro proposto dal movimento civico Cambiamo Quartu - sempre area centrosinistra - nel nuovo locale di via D’Annunzio: ci sarà il consigliere comunale del movimento Francesco Piludu, insieme a Giuseppe Onni, docente universitario, Nicola Carboni, dirigente all’Ambiente in Comune, e Rita Cannas, esperta di marketing territoriale.

