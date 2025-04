Mobilità e traffico, pronti i nuovi piani della circolazione 

L’iter verso l’approvazione definitiva non è ancora giunto al capolinea ma è comunque un importante passo avanti. A quindici mesi dall’affidamento dell’incarico, il Comune è pronto a svelare i dettagli del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico. Domani, alle 18, nella sala consiliare della Provincia, Gabriele Astolfi e Claudio Troisi, professionisti di Leganet (società incaricata della redazione) illustreranno i due documenti ai consiglieri comunali. Non sarà una seduta ufficiale dell’Assemblea civica ma «una nuova occasione di confronto prima dell’avvio del normale iter amministrativo, in commissione e in Consiglio comunale per l’approvazione dei due piani» precisa il sindaco Massimiliano Sanna. «Ci confronteremo sulle soluzioni proposte in tema di mobilità pedonale e ciclistica, ottimizzazione della circolazione, mobilità dei mezzi pubblici di trasporto collettivo urbano, politiche di gestione della sosta, efficacia ed efficienza del sistema di mobilità, sostenibilità energetica e ambientale, sicurezza della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica – aggiunge l’assessore Ivano Cuccu - Ci soffermeremo su criticità e opportunità, analisi del lavoro svolto e proposte per il futuro». ( m.g .)

