Prosegue il percorso per un’Isola diversa avviato da Sardegna 2050. Per oggi alle 17.30 al THotel di Cagliari, ha organizzato un dibattito per affrontare i temi della mobilità con Gianfranco Fancello, della sanità pubblica con Giuseppe Pintor, della valorizzazione delle differenze con Pierangela Pisu, della marginalità rispetto all’Europa con Emanuele Cabras. Coordina il presidente dell’associazione Nicola Pirina.