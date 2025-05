Mobilità, così la città diventa green 

Oltre venti chilometri di nuove piste ciclabili - dal centro sino alla litoranea - aree pedonali, zone 30 per ridurre gli incidenti concentrati nell’abitato, e parcheggi di scambio in punti strategici della città. Azioni e obiettivi contenuti nel Piano urbano della mobilità sostenibile stilato da una società esterna e approvato qualche settimana fa dalla Giunta, oltre alle ipotesi - già annunciate - di viale Colombo a senso unico e della circonvallazione urbana per alleggerire il traffico in centro.

Pedalate urbane

Sul fronte della mobilità ciclabile si parte dallo scenario a breve termine, con percorsi che si conta di realizzare nell’arco di 5 anni: da viale Colombo a via Turati, ma anche in via S’Arrulloni, via Brigata Sassari, via Manara, per poi proseguire in via Fadda, via Sant’Antonio, via Fiume, via Lussemburgo, per citare alcune delle strade riportate nella relazione tecnica. Sino a via Leonardo Da Vinci e al completamento di via dell’Autonomia. Non solo percorsi, l’obiettivo è attivare una serie di stazioni di bike sharing: in centro, al Poetto, e a ridosso dei futuri parcheggi di scambio.

Si punta anche su nuove aree pedonali, oltre a quella di piazza Santa Maria già esistente (anche se non sempre rispettata). Nel piano vengono citate piazza IV Novembre, via Brigata Sassari dove sono previsti spazi più ampi per pedoni e ciclisti, e via Sant’Antonio nei punti a ridosso della scuola e della chiesa. Non solo, fra le priorità messe nero su bianco nel Pums c’è quella di istituire un’unica zona 30 che racchiude di fatto il centro storico quartese con l’obiettivo principale di ridurre quel 73 per cento degli incidenti concentrati dentro la città.

Stalli critici

Un capitolo a parte viene dedicato ai parcheggi di scambio, circa 2.600 potenziali stalli - a fronte di oltre mille eliminati su strada - distribuiti fra 14 zone per la sosta: via Turati, viale della Musica, via Nenni, via Beethoven, via Perdalonga, via Settembrini, via Amendola, via Tiziano, via Fadda, via Sant’Antonio, via Orsini, via Tazzoli, via Ariosto e via Danimarca.

Dopo il sì in Giunta è in corso la fase delle osservazioni che saranno esaminate dal settore Mobilità, poi il Pums approderà in Consiglio per la discussione e il sì finale. «Per alcuni interventi previsti nel piano ci si è già attivati», spiega l’assessora ai Trasporti Elisabetta Atzori, «una porzione della circonvallazione per esempio, quella di via Cecoslovacchia, sarà presto in fase di progettazione grazie all'imminente aggiudicazione del servizio di ingegneria. Si dovrà poi procedere con il progetto della porzione di viabilità che collegherà via San Francesco con via Giotto, dopo aver reperito i fondi. Nell'immediato, con l'ausilio della Polizia locale, sarà delineata la zona 30 nelle vie del centro storico e si procederà alla definizione del piano della sosta. Infine, aggiunge, «saranno previste delle sperimentazioni per alleggerire il traffico su viale Colombo”. Tutte azioni - assicura l’assessora - da portare avanti con il coinvolgimento dei cittadini “che riteniamo debbano essere parte attiva nel processo di cambiamento».

