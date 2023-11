Mobili e divani, l’ecocentro fa il pieno 

I rifiuti più gettonati? Senza dubbio i materassi. Subito dopo ecco i divani e a seguire mobili vari, vasi e scaffali in pvc. Dall’ecocentro comunale di Sa Serrixedda arrivano i dati delle percentuali di ingombranti smaltiti ogni giorno dai cittadini. In media sono un’ ottantina i pezzi che vengono portati giornalmente e 45 mila i chili di rifiuti di questo genere smaltiti ogni mese, considerando anche i ritiri a domicilio.

Divani per strada

Perché la raccolta degli ingombranti, compresi frigoriferi, lavatrici, mobili e così via, va avanti a pieno regime nonostante ci sia chi, purtroppo tanti, preferisce sbarazzarsi di ogni cosa gettandola per strada e nelle campagne.

«Eppure ci vuole un attimo», spiega Valeria Mura 50 anni, «se sai trovare i giorni e gli orari giusti, all’ecocentro non trovi nessuno e ci metti pochissimo per smaltire gli ingombranti, che tra l’altro ti portano via anche se prenoti il ritiro a domicilio. Per questo mi stupisco di vedere queste enormi discariche dove c’è di tutto. Persino all’angolo tra via Bonaria e via Rosas in pieno centro, lasciano frigoriferi, televisori e anche mobiletti».

Basta farsi un giro anche in via Padre Picci dove divani e poltrone vengono gettati persino in mezzo alla strada, impedendo il passaggio ai residenti. Per non parlare del letamaio a cielo aperto delle Fornaci Picci in via Brigata Sassari dove ci sono ancora persino i vecchi cassonetti della spazzatura che si usavano prima dell’avvio della raccolta differenziata.

È molto probabile che a sbarazzarsi di ogni cosa gettandola per strada siano gli evasori della Tari ma c’è anche chi lo fa soltanto per inciviltà per non perdere tempo a prenotare il ritiro a domicilio o a recarsi all’ecocentro.

I numeri

Ecocentro dove in media in totale vengono smaltite 7.292 tonnellate di rifiuti. Di queste la più alta percentuale, come era prevedibile, spetta al secco con il 31%. Poi c’è il verde con scarti di potature e rasature di prati che raggiunge il 20%. E poi c’è un 7% ciascuno per legno e vetro, un 9% per la carta e un 10% per l’umido.

E dall’avvio del nuovo appalto circa due anni fa, all’ecocentro le regole sono più severe. Chi va non può più gettare via quello che vuole. Per quanto riguarda carta, cartone, plastica e vetro si possono smaltire una volta alla settimana, rispettivamente due sacchi da cento litri. Si riduce a un sacco da 100 litri alla settimana invece il conferimento di imballaggi metallici e rifiuti urbani non differenziati. Lo scopo fondamentale infatti è ridurre proprio la produzione di secco il cui ritiro anche a domicilio si ridurrà nei prossimi anni diventando quindicinale. Notevole anche la riduzione per penumatici, ingombranti e macerie: sono consentiti 50 kg all’anno di macerie e quattro pezzi all’anno di ceramica di sanitari bagno. E ci si può disfare di 4 penumatici usati all’anno.

