Mitra puntato in faccia a un trasportatore 

Mattinata di grande tensione a Sant’Andrea Frius. L’assalto, a pochi chilometri dal centro abitato, ha provocato momenti di panico e l’isolamento temporaneo del paese: la strada statale 387 è rimasta chiusa per diverse ore e a Sant’Andrea Frius si poteva arrivare solo attraverso percorsi alternativi, passando per Senorbì o San Basilio. Anche la viabilità interna ha subito pesanti rallentamenti: fino a mezzogiorno le principali vie erano presidiate da carabinieri e polizia locale, con transito consentito solo ai residenti.

Il distributore di carburante all’uscita del paese, molto vicino al luogo della fallita rapina, è rimasto inutilizzabile per gran parte della mattinata, se non per i mezzi autorizzati.Chi è passato sulla 387 nei momenti drammatici dell’assalto, dietro promessa dell’anonimato riferisce scene da film: catene legate a segnali stradali, quattro uomini incappucciati e armati, auto in fiamme e automobilisti costretti a allontanarsi rapidamente. Sotto choc un autotrasportatore del paese che, rientrando dalla cava verso la propria azienda, è stato fermato dai malviventi, minacciato con un mitra e costretto a posizionare il proprio mezzo di traverso per bloccare la strada. Il veicolo, fortunatamente, non ha subito danni.

Sul posto sono intervenute tre squadre della Protezione civile locale, supportate da quella di Senorbì e alcuni operatori Anas che hanno regolamentato il traffico.

La comunità ha reagito in modi diversi: chi si è chiuso in casa, chi si è radunato nei bar o davanti alla chiesa per commentare l’accaduto e magari provare a sdrammatizzare con una battuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA