VaiOnline
Sant’Andrea Frius.
02 settembre 2025 alle 00:31

Mitra puntato in faccia a un trasportatore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mattinata di grande tensione a Sant’Andrea Frius. L’assalto, a pochi chilometri dal centro abitato, ha provocato momenti di panico e l’isolamento temporaneo del paese: la strada statale 387 è rimasta chiusa per diverse ore e a Sant’Andrea Frius si poteva arrivare solo attraverso percorsi alternativi, passando per Senorbì o San Basilio. Anche la viabilità interna ha subito pesanti rallentamenti: fino a mezzogiorno le principali vie erano presidiate da carabinieri e polizia locale, con transito consentito solo ai residenti.

Il distributore di carburante all’uscita del paese, molto vicino al luogo della fallita rapina, è rimasto inutilizzabile per gran parte della mattinata, se non per i mezzi autorizzati.Chi è passato sulla 387 nei momenti drammatici dell’assalto, dietro promessa dell’anonimato riferisce scene da film: catene legate a segnali stradali, quattro uomini incappucciati e armati, auto in fiamme e automobilisti costretti a allontanarsi rapidamente. Sotto choc un autotrasportatore del paese che, rientrando dalla cava verso la propria azienda, è stato fermato dai malviventi, minacciato con un mitra e costretto a posizionare il proprio mezzo di traverso per bloccare la strada. Il veicolo, fortunatamente, non ha subito danni.

Sul posto sono intervenute tre squadre della Protezione civile locale, supportate da quella di Senorbì e alcuni operatori Anas che hanno regolamentato il traffico.

La comunità ha reagito in modi diversi: chi si è chiuso in casa, chi si è radunato nei bar o davanti alla chiesa per commentare l’accaduto e magari provare a sdrammatizzare con una battuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 