Ciclismo
12 ottobre 2025 alle 00:25

Mito Pogacar: 5 “Lombardia” vinti in fila 

Oramai non si contano più i record di Tadej Pogacar che ieri, da grande favorito, ha trionfato nel Lombardia, raggiungendo nientemeno che Fausto Coppi a quota cinque successi nella “classica delle foglie morte”. Per lo sloveno della Uae Emirates, però, si tratta di affermazioni consecutive, in una corsa ieri dominata per la seconda volta in maglia iridata, coprendo i 241 km da Como a Bergamo in 5.45’53” alla media di 41,806 km/h.

Nell’ordine d’arrivo, a 1’48” c’è il belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), a 3’14” l’australiano Michael Storer, a 3’39” il superlativo americano Quinn Simmons, andato in fuga sin dall’avvio. a 4’16” un gruppetto di 5 corridori regolato da Isaac Del Toro. Gli italiani: 15° Christian Scaroni, 16° Davide Piganzolli.

Con questo successo, Pogacar completa una stagione in cui ha vinto 20 corse (per un totale di 107 in carriera) tra le quali Mondiale, Europeo, Tour de France, Fiandre, Liegi. Freccia Vallone, salendo sul podio anche nella altre due corse-monumento (3° a Sanremo, 2° a Roubaix), cosa mai riuscita a nessuno. «Lo dico da sette anni: è la mia miglior stagione sinora», ha detto il 27 enne fuoriclasse all’arrivo. ( c.a.m. )

