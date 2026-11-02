Miti, delitti, potere: sì, il teatro è vita 

Dalle inquietudini di Medea alle pagine di Grazia Deledda fino alle ambiguità di Jean Genet. Al Teatro delle Saline di Cagliari il contemporaneo attraversa epoche e linguaggi, tra ironia e conflitti. Prende il via giovedì la stagione 2026/2027 curata da Akròama con la direzione artistica di Lelio Lecis: 7 spettacoli, fino a marzo, mettono a confronto produzioni isolane e compagnie nazionali. Tra i protagonisti Eva Robin’s, Fioretta Mari, Francesca Ferro e Tiziana Martucci. Un percorso che accosta riletture dei miti, teatro documentario, commedia e riflessioni sul potere. Ad aprire il cartellone sarà “Medea Killer”, firmato da Patrizia Filia e Lelio Lecis.

Il cartellone

Il viaggio comincia con una rilettura del mito: dal 5 al 7 novembre “Medea Killer”, di Patrizia Filia e Lelio Lecis, apre la stagione della compagnia di casa. Dal 12 al 14 novembre il palco passa a Eva Robin’s, protagonista de “Il frigo”, con la regia di Andrea Adriatico. A chiudere il primo mese, dal 26 al 28, è “Anonimasequestri” di Leonardo Tomasi, che porta nel percorso della rassegna il linguaggio del teatro documentario. Dicembre si apre con il confronto fra un prigioniero e il suo aguzzino: dal 3 al 5 il Teatro Libero di Palermo presenta “Pedro e il Capitano”, testo di Mario Benedetti che interroga la violenza e la resistenza dell’individuo. Il 10 e l’11 dicembre Akròama torna in scena con “Grazia Deledda Story”, dedicato alla scrittrice nuorese, per poi ritrovare il pubblico dall’11 al 13 febbraio con “L’ultima Cartuccia”. Il finale, dal 4 al 6 marzo, è affidato a “Le Serve” di Jean Genet, proposto dall’associazione culturale Progetto Teatrando con Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro: un gioco di ruoli e rapporti di potere che chiude il cartellone nel segno delle inquietudini del Novecento.

Il debutto

Ad aprire la rassegna, dal 5 al 7 novembre, sarà dunque “Medea killer”, produzione Akròama con Tiziana Martucci, diretta da Lelio Lecis su un testo riscritto con Patrizia Filia. Una Medea lucida e consapevole, che conserva la ferocia del mito euripideo e trova una nuova ambientazione nel paesaggio isolano. «Patrizia Filia è figlia di immigrati sardi, diciamo che è olandese-sarda, e questa Medea l’ha un po’ ambientata nei paesaggi aridi e maestosi della Sardegna», racconta Lecis. «Questa è la prima cosa che mi ha attratto, una sorta di Medea sarda. E poi la sua fantastica scrittura». Il titolo allarga lo sguardo oltre l’infanticidio, verso gli altri delitti che segnano il percorso della protagonista. «Medea non ha ucciso solo i bambini, ha ucciso anche altri amori come il fratello e tanti altri che si frapponevano tra lei e la sua realizzazione», spiega il regista. La vendetta contro Giasone resta, ma la messinscena indaga una violenza che attraversa anche gli altri legami della donna.

La continuità

Dietro i 7 titoli c’è una storia che attraversa 40 anni di attività a Cagliari e che dal 1991 trova nel Teatro delle Saline il suo spazio di incontro con il pubblico. Un lavoro che si rinnova attraverso le produzioni di Akròama e il confronto con artisti e compagnie ospiti. Un presidio di cultura per tutti. «Siamo a Cagliari da 40 anni, questa nuova stagione propone 7 spettacoli diversi tra loro, alcuni dei quali portano la firma di un artista amatissimo come il costumista Marco Nateri», spiega Lelio Lecis. Una presenza radicata nel tessuto culturale della città, il cui valore va oltre i singoli appuntamenti in cartellone. Un teatro per tutti, e di tutti. Da vievere con passione.

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