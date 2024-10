Misure di contrasto della spesa energetica, bonus e innovazione  

Il Comune aderisce la progetto sul contrasto alla povertà energetica in Sardegna. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la richiesta di partenariato presentata dal consorzio regionale Alimentis per l’iniziativa - a costo zero per l’amministrazione di via Porcu - rivolta alle persone e famiglie fragili presenti nel territorio, finanziato da Fondazione Banco dell’Energia.

Due le misure d’aiuto previste in collaborazione con i Servizi sociali: il sostegno economico per le spese energetiche (bollette dell’elettricità e del gas), ma anche «la messa in sicurezza degli impianti e la sostituzione di materiali obsoleti, di elettrodomestici non più funzionali e pericolosi nell’uso, agevolazione nel ricambio di materiali o supporti per il risparmio energetico».

Il progetto durerà in tutto dodici mesi, e coinvolgerà soggetti pubblici e privati nella selezione di famiglie e soggetti fragili destinatari dei vari tipi di intervento. «La tutela della salute di questi soggetti è un obiettivo prioritario verso cui il Consorzio si sta muovendo con risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Sardegna», si legge nel progetto al quale Quartu ha aderito in qualità di partner, insieme ai Comuni di Cagliari, Sassari e Oristano. «Mentre avanza sempre più pressante il problema di sostenere le famiglie sul fronte del fabbisogno energetico a causa dell’impennata dei costi dovuta alla crisi globale determinata dalle tensioni economiche e dalla guerra russo-ucraina». Nel progetto saranno coinvolti anche diverse associazioni come Dumu Mia, aziende della grande distribuzione, e imprese che operano nel settore dell’energia.

