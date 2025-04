Misure anti-spreco di cibo nelle scuole 

Il nuovo regolamento per la mensa scolastica fa tappa in Consiglio comunale a Quartucciu. Dopo il sì in Giunta a febbraio, ora l’introduzione di una nuova norma - contenuta nel documento che disciplina il servizio di ristorazione nei plessi cittadini - approderà fra i banchi dell’assemblea civica di via Giofra martedì mattina. Di fatto si tratta di una modifica anti spreco - di risorse e di cibo - per evitare di cestinare i pasti pronti in caso di assenza non comunicata prima, tendenza che pare radicata fra le famiglie esenti - in tutto o in parte - dal pagamento del pasto dei figli per motivi economici. Un novità introdotta dopo una serie di richiami del settore Pubblica istruzione, senza però nessun risultato. In discussione nella seduta di martedì ci sarà anche il regolamento per lo scuolabus, finora inesistente, e - fra le altre cose - l’istituzione della compagnia barracellare partendo dalla nomina del capitano, in attesa del bando per la selezione degli agenti rurali. (f. l.)

