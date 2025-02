Misure anti bivacco, è polemica 

Si intensificano le misure antibivacco adottate dal sindaco, Settimo Nizzi: dopo la rimozione di tutte le panchine, a dicembre scorso, dalle principali piazze del centro storico, spuntano i dissuasori sulle sedute di fortuna. In via Vittorio Veneto, all'altezza di una fermata di bus, eliminata (per prima) la panchina che accoglieva i passeggeri in attesa, su un muro di recinzione è stata installata una struttura per impedire la seduta alternativa a quella pubblica. Rendere scomodo il bivacco, responsabile del disturbo alla quiete pubblica e di assembramenti pericolosi, è l'obiettivo di Nizzi che punta al decoro urbano e alla sicurezza. Oggetto di dibattito, tra gli oppositori alla scelta del sindaco, il laboratorio per la mobilità sostenibile hub.Mat che, sui social, tuona: «Ci fanno orrore queste soluzioni di arredamento urbano ostile che escludono: lo spazio svuotato dalle persone che lo popolano è più triste e più insicuro».(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA