Misure anti alluvione «Si faccia chiarezza» 

Non si placano le polemiche dopo la bomba d’acqua che nel pomeriggio di mercoledì ha inondato le strade e spaventato la città. Nel mirino della minoranza le misure di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico adottate dal Comune. Al coro delle proteste si aggiungono i consiglieri dei Riformatori sardi Alberto Corda e Andrea Massidda. Indice puntato soprattutto sulle discusse vasche di laminazione installate nel 2022 in via dell’Argine, che non ha risentito delle piogge, e in via Cesare Cabras che invece si è allagata.

«Come volevasi dimostrare, alle prime piogge abbondanti Monserrato è finita sott’acqua, vorremmo capire perché in mezzora di pioggia, anche se abbondante, tutto questo è successo», si legge in una nota a firma dei due consiglieri. «In campagna elettorale il sindaco ha annunciato lo studio del nuovo piano di assetto idrogeologico, con l’utilizzo di moderne tecnologie. In più con le vasche di laminazione avremmo dovuto avere una svolta cruciale per la sicurezza idrogeologica di Monserrato». I Riformatori chiedono poi chiarezza relativamente a posizione, dimensioni e volumi d’acqua che le vasche sono in grado di ingabbiare e criticano «la scarsa o assente manutenzione di strade, caditoie per la raccolta delle acque piovane e cunette che ormai sembrano giardini».

Accuse respinte dal sindaco Tomaso Locci: «Da quando abbiamo introdotto le vasche di laminazione non c’erano più stati allagamenti, e la dimostrazione del loro funzionamento è che in via dell’Argine non è successo niente. È vergognoso che non sia stata diramata un’allerta meteo: avremmo chiuso la strada e aperto le griglie, il deflusso sarebbe stato molto più rapido».

RIPRODUZIONE RISERVATA