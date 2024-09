«Misure a sostegno dell’informazione» 

È positivo il giudizio della Fieg (Federazione italiana editori giornali) sulla decisione di avviare in Parlamento il confronto per una nuova legge sul sistema dell’informazione, adeguata alle trasformazioni del settore. Lo ha affermato ieri il Consiglio generale della Federazione, aggiungendo che l’aggravarsi della crisi dell’informazione quotidiana e periodica esige misure urgenti, per consentire alle imprese di superare le difficoltà e ai cittadini di accedere a un’informazione di qualità.

Il Consiglio, vista la disponibilità del Governo, auspica un confronto tra il presidente Andrea Riffeser Monti e il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, nonché i ministri competenti, per inserire nella legge di bilancio misure come la reintroduzione e il potenziamento dei sostegni alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa (contributo per copia cartacea venduta e per utente unico dei siti web, contributi agli investimenti in tecnologie innovative, credito d’imposta sull’acquisto della carta; il rifinanziamento degli strumenti per favorire le assunzioni e il ricambio generazionale; il ripristino degli obblighi di pubblicazione sui quotidiani dei bandi degli appalti; e misure in favore della filiera di distribuzione e vendita della stampa (come gli aiuti alle edicole per l’offerta di servizi aggiuntivi e l’utilizzo di sistemi di pagamento “cashless”).

RIPRODUZIONE RISERVATA