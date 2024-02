Mistretta: «Eppure io vi dico  che il calcestruzzo è magnifico» 

Non lo inventò lui, ma ne divenne il re. Almeno così lo appellò Vittorio Emanuele III: “re del cemento armato“. A ragione, perché Giovanni Antonio Porcheddu comprese prima di altri -dello stesso socio che avversò la sua scelta- l’importanza del calcestruzzo armato, e ne divenne l’alfiere costruendo opere mirabili in tutta Italia.

«Era un imprenditore capace» dice Fausto Mistretta, «che intuì i pregi del materiale brevettato da François Hennebique nel 1892, e seppe usarlo».

Docente di Tecnica delle Costruzioni e di Teoria e Progetto di Ponti dell’Università di Cagliari, Mistretta terrà la lectio di domani, nella basilica di San Saturnino, alle 17, per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali di Cagliari.

Intitolata “Opere d’arte in cemento armato della Sardegna“, la lezione ricostruirà le vicende del materiale che divenne famoso anche grazie all’ingegno del sardo di Ittiri, tre volte ingegnere: si laureò in ingegneria civile a Pisa e, successivamente, in ingegneria elettrotecnica e poi mineraria al Politecnico di Torino (qui morì nel 1937, a 74 anni).

Con la sua impresa, Porcheddu, che ottenne la concessione esclusiva per l'applicazione del brevetto in Italia, realizzò varie costruzioni in tutta la penisola: il suo capolavoro è considerato il Ponte del Risorgimento sul Tevere, a Roma. Fu il giorno della sua inaugurazione, il 17 aprile del 1911, che il re lo incoronò sovrano del calcestruzzo armato.

Benché materiale di basso costo e facile reperimento, o forse proprio per questo, il conglomerato cementizio ha pregi notevoli e può assumere qualsiasi forma, per cui, laddove l’immaginazione dell’architetto si coniuga con il rigore dell’ingegnere strutturista, è possibile realizzare superbe opere d’arte. «L’ingegneria strutturale e l’architettura erano due mondi distanti», spiega Maria Antonietta Mongiu, «che si riavvicinarono a fine ‘800 con il nuovo sistema edilizio, e l’intuizione di sperimentare i confini del nuovo materiale. Alcuni architetti illuminati ne capirono le potenzialità rendendolo protagonista delle loro opere e originando nuovi linguaggi architettonici e forme artistiche».

Progettata dall’architetto Ubaldo Badas, la colonia Dux, ovvero l’ex Ospedale Marino a Cagliari, sul lungomare Poetto, è il simbolo isolano più suggestivo delle opportunità offerte dal sistema Hennebique. Non è l’unico. Gli altri, meno noti e ugualmente situati nel capoluogo sardo, sono: il padiglione Mandolesi nella Facoltà di Ingegneria, intitolato al suo progettista Enrico Mandolesi; il Palazzo dell’Enel in piazza Attilio Deffenu, disegnato da Gigi Ghò; il Cappello di suora di Adalberto Libera alla Fiera, in viale Diaz; infine, il ponte Diana di Alberto Pozzo, sul lago Coghinas a Oschiri.

La volontà di esplorare unita alla precisione della scienza e alla capacità visionaria, hanno dato luogo a opere iconiche, sapienti nel valorizzare le potenzialità del cemento armato.

RIPRODUZIONE RISERVATA