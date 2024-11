Mistero sull’auto senza targa finita in cenere 

È allarme ambientale nella zona industriale di Nuoro, dove una delle tante auto abbandonate è andata a fuoco venerdì sera in via Antonio Cambosu, una delle strade periferiche della zona industriale di Prato Sardo. Ora si teme che le altre auto non ancora rimosse possano fare la stessa fine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma sull’incendio è mistero. Con molta probabilità si tratta di un atto vandalico e doloso, visto che il mezzo era stato “spolpato” di molte delle sue componenti e privato di targa rendendo poco verosimile l’autocombustione. Una vera emergenza, quella delle decine di veicoli abbandonati a Prato Sardo, che nei mesi scorsi ha visto l’amministrazione comunale intervenire anche con la Polizia Locale mettendo sotto sequestro decine di auto vandalizzate, molte delle quali sono state rimosse. Ma evidentemente l’operazione di bonifica non è bastata.

Il rogo durante la sera ha completamente distrutto il veicolo sprigionando una colonna di fumo nero. Impossibile risalire al proprietario del veicolo che ha provveduto a rimuovere le targhe: ora i costi per la rimozione saranno a carico della collettività.

