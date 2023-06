Mistero sull’abbandono di 160 bottiglie d’urina 

A Siliqua sono comparse, per la quarta volta, le ormai tristemente famose “bottiglie di urina”, ma dopo meno di venti ore sono misteriosamente sparite.

L’allestimento, quest’ultima volta, contava 160 bottiglie. Il primo caso risale all’ottobre 2022, poi risolto dopo alcuni giorni da una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali. Il secondo episodio porta la data di gennaio, con nuovo intervento della ditta. Un alone di mistero avvolge il terzo caso, nello scorso maggio, quando, dopo due giorni di esposizione, scompaiono oltre cento contenitori. Non si capisce che fine possano aver fatto, e tanto meno l’identità del fantomatico autore. L’ultimo episodio risale a venerdì, con la ricomparsa delle bottiglie nel solito muretto di via Vittorino da Feltre, a due passi dal Municipio. La vicenda, che già preoccupava per un possibile rischio sanitario, ora s’infittisce di mistero con la scomparsa delle bottiglie. Sono tanti a chiedersi dove possono essere finite, ma non ci sono risposte. «Siamo di fronte a una situazione di non semplice risoluzione – afferma la sindaca Francesca Atzori - Speriamo di trovare presto soluzioni definitive, che evitino il ripetersi di tale degradante spettacolo». Helga Bachis, portavoce del gruppo di minoranza "Siamo Siliqua” afferma: «Ora è diventata un’emergenza di carattere socio sanitario. Alla base c’è probabilmente una situazione di gravissimo disagio sociale, che non viene affrontata, perciò i problemi si ripresentano. Chiediamo soluzioni».

