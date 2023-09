Mistero sulla provenienza del pescato: sequestro in un ristorante 

Nessun documento, nessun certificato sulla provenienza o sull’origine. Così i carabinieri del Nas di Cagliari hanno sequestrato 250 chili di prodotti ittici in un ristorante cinese nel centro storico. Il cibo è stato sequestrato e sono scattate le sanzioni amministrative previste in questi casi.

La verifica è avvenuta martedì. I militari si sono presentati nel locale svolgendo tutti i controlli del caso. Non sono emerse particolari problematiche relative alle condizioni igienico sanitarie nel ristorante e anche lo stato di conservazione del cibo era regolare. Ma i problemi sono sorti davanti alla documentazione relativa ai prodotti ittici: non c’era alcun certificato sulla provenienza e dunque era impossibile risalire all’origine e alla provenienza.

I carabinieri del Nas hanno effettuato tutti i riscontri e sequestrato i 250 chili di prodotti ittici, portandoli via dal ristorante: sarà l’autorità amministrativa e quella sanitaria a decidere se distruggerla o, in caso fosse commestibile, all’utilizzo. Il titolare del ristorante è stato poi sanzionato. Si tratta di uno dei numerosi controlli che i carabinieri del Nas di Cagliari effettuano ogni settimana non solo in città ma anche il tutto il territorio meridionale dell’Isola. (m. v.)

