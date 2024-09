Mistero sulla morte di Antonello Spada 

SI infittisce il mistero sulla tragica morte di Antonello Spada, il giovane allevatore, appassionato di cavali e anche abile fantino, di appena 23 anni, conosciuto in tutta l'Isola. Il giovane è invece deceduto improvvisamente l'altro ieri a quattro giorni dall'incidente che lo ha visto coinvolto, avvenuto vicino all'azienda agricola di famiglia, nelle campagne a valle dell'abitato.

Antonello Spada è morto all'ospedale di Sassari dove era stato ricoverato con l'elisoccorso. Il giovane, che aveva riportato un trauma al canale uditivo, era stato messo in coma farmacologico. Domenica mattina i medici dovevano procedere col risveglio, tanto atteso dai genitori, dal fratello e la sorella e da centinaia di parenti ed amici. La situazione, infatti, sembrava volgere al meglio. L'ottimismo in una notte si è però trasformato in tragedia. Perchè è morto Antonello Spada? Si parla di una infezione batterica, si parla di altri problemi, gli stessi che potrebbero aver causato la rovinosa caduta in campagna. Tutto da chiarire. Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Sassari a fare chiarezza. La perizia sarà eseguita, forse oggi, con i periti di parte.

La tragica fine del giovane ha creato sgomento ed incredulità nel piccolo centro del Marghine. Il silenzio nel paese è surreale. «Una tragedia che che colpisce tutti indistintamente - dice la sindaca, Rita Zaru, parente stretto della vittima - un dolore insopportabile, che colpisce non solo la famiglia, ma tutti coloro che conoscevano Antonello. Il giorno del funerale sarà disposto il lutto cittadino». Antonello Spada era uno dei tre figli di Gianni Spada, allevatore, che ha trasmesso al figlio la passione per i cavalli.

