Mistero sulla morte degli anziani coniugi 

É stato uno dei due figli a fare la tragica scoperta, ieri sera: non riusciva a mettersi in contatto con i genitori così ha raggiunto l’abitazione dei suoi, in via Ghibli al Quartiere del Sole, trovando i corpi senza vita del padre, Luigi Gulisano, 79 anni originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e della madre, Marisa Dessì, cagliaritana, di tre anni più grande. Erano sul pavimento della stanza usata come studio, uno vicino all’altra. Inutile l’intervento del personale del 118. E se, dopo il primo accertamento effettuato dal medico legale Roberto Demontis e quelli effettuati dai carabinieri, si esclude una causa violenta o un’azione da parte di terzi, cosa abbia provocato la morte dei coniugi é ancora un mistero. Il magistrato Rossana Allieri ha disposto l’autopsia. Due le ipotesi in campo: un malore di uno dei due, seguito da quello dell’altro oppure un avvelenamento da cibo. Il gesto estremo non può essere ancora scartato del tutto ma viene ritenuto inverosimile dagli investigatori.

La disperazione

«Stavano organizzando le feste di Natale e di Capodanno. Non è possibile, non è possibile». Subito dopo la notizia della morte degli anziani coniugi, sotto il palazzo a sei piani di via Ghibli sono arrivati numerosi familiari. «Una famiglia molto unita», hanno detto alcuni conoscenti. Scene di disperazione per una tragedia ancora senza un perché. I carabinieri della compagnia di Cagliari, sotto il coordinamento del comandante Simone Anelli arrivato sul posto, hanno svolto tutti gli accertamenti: nessun segno di scasso sulla porta d’ingresso mentre all’interno dell’appartamento era tutto in ordine. Il medico legale non ha riscontrato, sul corpo degli anziani, lesioni o ferite compatibili con una morte per cause violente. Insomma, si sarebbe trattato di una tragica fatalità: e non ci sarebbe nessun elemento che possa far pensare a un gesto estremo compiuto da entrambi.

Il cibo

I coniugi stavano progettando le imminenti feste natalizie da trascorrere in famiglia. Non avevano, secondo quanto emerso, patologie particolarmente gravi se non qualche problemino di salute legato all’età. Sembra che avessero mangiato, forse mercoledì, dei funghi. Per questo viene presa in considerazione anche l’ipotesi di un avvelenamento da cibo. Tutte supposizioni. Ora si attende l’esito dell’autopsia. I corpi sono stati portati nelle camere mortuarie dell’ospedale Brotzu. L’unica cosa certa è la morte di una coppia conosciuta nel quartiere (i due figli sono cresciuti qui) e il dolore inconsolabile dei tanti familiari e amici.

RIPRODUZIONE RISERVATA