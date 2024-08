Mistero sul relitto di una barca trovato a 45 metri di profondità 

L’hanno trovato per puro caso durante un’ immersione tra amici. Il relitto di una vecchia barca giace nel fondale davanti alla costa di Capitana ed è un mistero quali segreti e quali storie possa conservare.

Potrebbe essere la barca di un pescatore affondata chissà quando oppure l’imbarcazione di qualche migrante che è riuscito a raggiungere la riva prima che il natante affondasse.

A trovarla con alcuni suoi amici, è stato l’ex ispettore di Polizia Francesco Pani: «Ci trovavamo nella zona detta “I Graniti”, a 6-7 chilometri dalla costa di Capitana – racconta – e a 45 metri di profondità ci siamo imbattuti in questa imbarcazione. Siamo rimasti molto stupiti e affascinati. Se non fosse che la barca era stata a suo tempo ritrovata, avremmo pensato si trattasse dell’imbarcazione di Umberto Pani il pasticciere quartese sparito dopo una battuta di pesca nel 2006». Ma così non è. «Resta il mistero di cosa possa trattarsi. Di certo è il modello di una barca da pesca, in vetroresina, che si trova in brutte condizioni quindi è probabile si trovi lì da tanto tempo. Ora faremo una segnalazione alla Capitaneria per vedere se riescono a scoprirne la provenienza».

