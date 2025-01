Mistero sul futuro della casa cantoniera 

Solo qualche anno fa sembrava arrivata la volta buona. La casa cantoniera di Flumini era pronta a rinascere a nuova vita e a trasformarsi magari in un piccolo b&b.

La Città Metropolitana aveva indetto un’asta pubblica a cui avevano partecipato in tre ma poi non se ne fece niente e per l’immobile è rimasto spazio soltanto per l’abbandono. L’edificio continua a perdere pezzi, si stacca l’intonaco dalla facciata e fitte erbacce invadono il giardino.

Dalla Città Metropolitana spiegano che in questo momento si è in una fase di riorganizzazione dell’Ente: una volta completata verrà dato seguito al riutilizzo del bene che dovrebbe ospitare degli uffici. Sono inoltre in corso interlocuzioni con il Comune.

Della casa cantoniera si è parlato più volte non solo come spazio che potesse ospitare gli uffici comunali ma anche come sede della Guardia medica. In tutta la costa infatti non c’è un presidio sanitario non solo d’inverno ma anche d’estate quando il litorale si popola di migliaia di turisti.

Più volte i residenti hanno promosso raccolte di firme e inviato petizioni ma niente è cambiato: l’unica guardia media resta quella di via Bizet nel centro urbano della città, lontano chilometri da Flumini.

