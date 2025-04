Mistero di via Ghibli, un Dna femminile in casa della coppia 

È stato rilevato anche un profilo genetico femminile in una sciarpa o, comunque, in qualcuno degli indumenti o degli oggetti presenti nell’abitazione di via Ghibili, dove lo scorso 5 dicembre sono stati scoperti i corpi senza vita di Luigi Gulisano e di sua moglie, Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni.

Un Dna rintracciato dagli specialisti del Ris che, a quanto pare, non sarebbe compatibile con quello dell’anziana donna. Per la Procura sia lei che il marito sarebbero stati uccisi con un’ingente dose di nitrito di sodio (un conservante per carni che può essere tossico) e, forse, anche soffocati. Sospettato del duplice delitto c’è il figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, 44 anni, in carcere dallo scorso 31 dicembre.

Un Dna femminile

Il nuovo colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, quando i carabinieri del Ris avrebbero chiesto a quattro persone (non indagate) di sottoporsi volontariamente all’esame del Dna già dai prossimi giorni. Si tratterebbe, a quanto pare, di familiari e di persone che, in passato, avrebbero avuto a che fare con la famiglia Gulisano, ma anche altre che non appartengono al nucleo ma avrebbero avuto accesso all’abitazione nei mesi precedenti al ritrovamento dei corpi. In tutti i casi, però, si tratta di donne. Questo perché, a quanto pare, i Ris avrebbero trovato nella casa un profilo genetico femminile che ora dovrà essere associato a qualcuno.

I nuovi rilievi

La novità è arrivata a margine dell’ultimo accesso dei carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche nell’abitazione del Quartiere del Sole. Martedì scorso i militari si sono presentati in forze, accompagnati dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, per effettuare nuovi rilievi all’interno della casa. Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire nei minimi dettagli i movimenti dei corpi all’interno dell’appartamento, fino allo studio dove sono stati rinvenuti, pare in una posizione anomala che continua a sollevare dubbi e interrogativi. Non si esclude neanche la possibilità che i Ris vogliano realizzare un modello tridimensionale della scena del presunto crimine, così da avere uno strumento utile per comprendere se e come i cadaveri possano essere stati spostati dopo la morte. Inoltre, ulteriori verifiche sono state condotte anche su possibili impronte di scarpe e segni di trascinamento, ma ancora non è trapelata alcuna conferma ufficiale.

Un unico indagato

Per il momento nessuna delle quattro donne invitate a farsi prelevare il Dna avrebbe ricevuto un decreto da parte della Procura, ma si tratterebbe di richieste di accertamento volontario così da poterlo comparare con quanto trovato nella casa. Per il momento, l’unico iscritto nel registro degli indagati resta il 44enne Claudio Gulisano, difeso dall’avvocato Luigi Sanna: su di lui pesano gravi indizi di colpevolezza – sottolineati dal gip che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere – legati al fatto che avrebbe negato di essere stato nell’abitazione dei genitori la mattina del ritrovamento, quando invece sarebbe stato visto da una vicina. Non solo. Ci sono anche dei bonifici e dei prelievi fatti dai conti dei coniugi Gulisano a suo favore, quando entrambi – secondo l’accusa – sarebbero stati già morti, ma prima che venissero trovati. Il fratello Davide, assistito dal legale Gianluca Aste, risulta invece essere parte offesa. L’ipotesi degli investigatori è che i due anziani siano stati avvelenati, anche se non si esclude la pista dell’asfissia meccanica. Per dipanare questi dubbi, nei prossimi giorni è attesa la consegna della consulenza affidata dalla pm al medico legale Roberto Demontis e al tossicologo Giampiero Cortis.

