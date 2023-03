Mister...Nick The Nightfly! «Vi dico perché voi sardi siete un pubblico d’onore» 

Il ritmo che ha nel conversare è lo stesso che caratterizza la sua musica: fluido, pacato, ipnotico. Nick The Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo e direttore artistico di Blue Note a Milano, aprirà la rassegna “Blue Notes in Cagliari” il 24 marzo alle 20 al Teatro Doglio, con il suo spettacolo “Hey! Mr Bacharach” un tributo a uno dei più grandi compositori di sempre, vincitore di ben tre Premi Oscar. E la settimana sarà anche tra gli ospiti di “Unione Cult” su Radiolina. Vero nome Malcolm MacDonald Charlton, 65 anni, è nato a Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. Dal 1988, un record, è in onda su Radio Monte Carlo con “Monte Carlo Night”, il programma che ha portato nel nostro Paese la new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz, l'acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out. Ha vinto un Telegatto come migliore voce della notte e le Cuffie d'Oro per il miglior programma notturno della radiofonia italiana.

«Tornare in Sardegna ha sempre un qualcosa di speciale». Nick cammina a passo lento nella alberata via Pietro Borsieri nella città meneghina, con i suoi marciapiedi eleganti in porfido rosato e i suoi edifici in stile liberty. La sua cadenza inglese, il suo modo di dialogare e di rapportarsi sono permeati dal jazz. «Una sensazione profonda, non solo musica», come lo definisce lui, mentre snocciola aneddoti sul suo rapporto con l’Isola assaporandone il ritorno.

Nick, di nuovo in Sardegna.

«Ebbene sì, sono molto felice. La prima volta nell’Isola? Vent’anni fa. Ho suonato al Bflat di Cagliari, a Berchidda, ad Alghero, a Porto Cervo. Ricordo con molto piacere anche le vacanze trascorse a Chia, così come i pranzi nei chioschi del Poetto. Ai concerti ho sempre trovato persone accoglienti e alla mano. Il pubblico sardo è diverso dagli altri».

Perché?