Misterioso progetto spagnolo per un maxi parco fotovoltaico 

Per il momento è mistero sull’esatta ubicazione e sulle caratteristiche ma c’è già una certezza: a Portovesme la Myt Sardinia 2 srl vorrebbe installare un megaparco fotovoltaico da 110 megawatt con annesso impianto di produzione di idrogeno verde, in area industriale e area Sin (in attesa di bonifica). Nel sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica i documenti progettuali non sono ancora cliccabili ma la verifica amministrativa è già iniziata.

Reazioni

A Portoscuso nessuno sa nulla, in Comune non è arrivata nessuna nota ufficiale. «Probabile che la comunicazione del Mase arrivi nei prossimi giorni - dice il sindaco Ignazio Atzori - quindi non sappiamo dove la società intende ubicare il parco, né sappiamo come dovrebbe essere l’impianto per la produzione di idrogeno verde. Un parco di taglia così grande richiede un ampio spazio e, conoscendo il nostro territorio, possiamo però ipotizzare che i terreni interessati possano essere quelli tra Portovesme e la Carbosulcis. Si tratta di circa 200 ettari, tra l’altro negli anni scorsi i proprietari di quelle aree sono stati contattati da una società per un progetto di parco fotovoltaico, quindi è molto probabile che si tratti degli stessi terreni, un’area libera altrettanto vasta e libera non esiste in tutto il territorio comunale». In attesa di conoscere i documenti ufficiali, l’ipotesi è quindi che il parco della Myt (controllata al cento per cento dalla spagnola Metka Egn Solar 5 Sl) possa includere l’area ampia tra l’area industriale e Nuraxi Figus, zona Carbosulcis. «Se così fosse - dice Atzori - si tratta di terreni contaminati, in zona industriale, sicuramente non di pregio. Noi nelle indicazioni sugli impianti rinnovabili abbiamo escluso che potessero nascerne di nuovi in zone con destinazioni diverse da quelle industriali. Ora attendiamo di vedere i documenti».

La novità

Il progetto non è il primo di questo tipo presentato nel Sulcis ma c’è una differenza non da poco rispetto a quelli che lo hanno preceduto: il parco fotovoltaico, da 110 megawatt, è abbinato ad un impianto di produzione di idrogeno verde. Una destinazione simile per l’energia prodotta si trova anche nel progetto di parco eolico “Carbonia” dell’Enel Green Power, ma in quel caso l’energia prodotta nelle colline tra Bacu Abis e Cortoghiana verrebbe utilizzata per l’impianto di idrogeno della Sarlux, a Sarroch. Nel progetto Myt, invece, l’impianto a idrogeno sarebbe a Portovesme.

Indiscrezioni

Si mormora che alle spalle dell’operazione ci sia anche un’importante multinazionale greca che avrebbe puntato i fari sull’area industriale del Sulcis per iniziare con l’energia rinnovabile e allargarsi alle produzioni storiche di Portovesme. Chi già si preoccupa per il nuovo progetto è il Comitato nuraxino a difesa dell’ambiente. «Siamo sempre più decisi ad opporci a questa invasione di richieste e progetti - dice Giancarlo Ballisai - stiamo organizzando iniziative per sensibilizzare e far capire come cambieranno il paesaggio e i nostri terreni. Per questo progetto specifico attendiamo di vedere i documenti, ma un parco con le stesse caratteristiche, 110 megawatt a Portoscuso, è stato già presentato negli anni scorsi dalla Metka nelle aree di Ecca de Chiccu Sedda, Masoni Ignazio, Su Munzioni, Concali Arrubiu e Grutta Is Abis».

