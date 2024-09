Misterioso omaggio dedicato alla grande artista Frida Kahlo 

In via Gramsci a Guspini, è comparsa una pittura su tavola che raffigura Frida Kahlo. Mentre non si conosce l’autore di questa esposizione, la parete su cui l’opera è posizionata corrisponde al civico 117-119. Nell’omaggio, l’autore ha voluto riprodurre uno degli autoritratti dell’artista e una delle citazioni più celebri la cui traduzione corrisponde a: «Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini». L’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri, dice: «Questo omaggio mi pare una cosa bellissima e proprio in una parete vicina sarà realizzato un murale dedicato alla vita di miniera». ( g. g. s. )

