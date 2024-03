Misterioso boato, scuola chiusa 

Scuola chiusa e a tempo indeterminato. Si parla dell’istituto alberghiero di Sassari, le cui attività sono ferme dallo scorso venerdì in seguito a un incidente che, come riferiscono alcuni testimoni, “non pare chiaro a nessuno”. L’unica certezza è un forte rumore udito nella mattinata di cinque giorni fa, definito “deflagrazione” o “boato” oppure “come se fosse crollato qualcosa”. Un evento che ha messo in allarme professori e studenti che si trovavano al momento nelle aule e negli ampi spazi della struttura, dove ci sono i laboratori e diverse cucine.

L’enigma

«Non è esploso proprio nulla. - mette subito le cose in chiaro la dirigente Antonietta Piras - Quel che sappiamo è che il problema potrebbe riguardare la parte centrale della scuola e non quella laterale». E sulla prima sono intervenuti i tecnici della Provincia di Sassari, ente proprietario del plesso, per provare a risolvere l’enigma. «Abbiamo un team al lavoro - aggiunge Piras - che include anche gli ingegneri in forze all’Alberghiero e i responsabili della sicurezza». Permane al momento da capire la natura di quello che sembrerebbe un problema statico: «Potrebbe essere legato alla copertura ma non abbiamo certezze». Nel frattempo la Provincia sta compiendo dei rilievi e ispezionando gli edifici su cui si stanno facendo, da qualche tempo, dei lavori di impermeabilizzazione dei tetti coi fondi del Pnrr. Anche qui però non esistono nessi tra quanto accaduto e l’opera in corso. Di sicuro, senza il via libera dell’Ente, la dirigente non consentirà l’ingresso tra le mura scolastiche di via Cedrino di docenti e allievi per ovvie ragioni di sicurezza.

A distanza

E dopo una prima comunicazione formale che avvisava su una serrata temporanea, è giunta pure una seconda che prolunga lo stop alle lezioni per almeno ancora una settimana, così da permettere tutte le verifiche. «Non siamo però fermi - spiega la dirigente - stiamo infatti recuperando delle aule, grazie all’aiuto del vicino liceo scientifico Marconi, dove riprendere a breve la didattica». E si valuta anche, in alternativa, di riprendere le lezioni da remoto come durante il periodo covid. Restando comunque in attesa dell’agibilità sottoscritta dai tecnici della Provincia senza la quale, per adesso, 650 ragazzi e decine di lavoratori della struttura devono tenersi a distanza dalla scuola.

