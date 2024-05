Misterioso atto intimidatorio contro l’Inps 

Una busta della spesa abbandonata davanti all’ingresso della sede dell’Inps di viale Regina Margherita. Proveniente dall’interno un cordoncino, apparentemente una miccia. E dentro, avvolte nel nastro adesivo, due bombolette spray sopra un pacco. Così ieri mattina, prima dell’apertura degli uffici, in pieno centro città è scattato l’allarme bomba. Perché chi ha realizzato l’ordigno – si è poi scoperto che c’era esplosivo o collegamenti elettrici funzionanti – probabilmente voleva lanciare un avvertimento e creare disagi al funzionamento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. È servito l’intervento della Polizia e degli specialisti degli Artificieri per accertare che era tutta una messinscena. Di chi? Per dare una risposta, è al lavoro la Polizia con gli agenti delle volanti, i primi a intervenire, gli esperti della Scientifica e gli investigatori della Digos.

Le immagini

Chi ha compiuto il gesto non ha lasciato alcun biglietto, né ci sono state rivendicazioni. Dunque, per ora, quanto accaduto ieri mattina prima delle 8 è avvolto nel mistero. Unica certezza: si è trattato di un atto intimidatorio, un modo per lanciare un messaggio. Ovviamente non si capisce a chi fosse indirizzato: all’ente previdenziale, a qualcuno dei vertici oppure a uno dei dipendenti? Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza potrebbero arrivare elementi utili alle indagini. La Digos nella giornata di ieri ha recuperato alcuni filmati che dovranno essere analizzati minuziosamente. Ma la Polizia sta verificando se nella zona ci fossero altre telecamere puntate nelle possibili via di fuga usate da chi ha piazzato il finto pacco bomba. E se qualcuno avesse notato movimenti sospetti, o dei dettagli utili, può rivolgersi alla Questura.

I disagi

Chi ha trovato la busta con quella che in un primo momento sembrava una miccia è stato un vigilante. Ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti delle volanti hanno effettuato una prima verifica. Poi si è deciso di attendere l’arrivo degli Artificieri: il passaggio sul marciapiede davanti all’ingresso degli uffici dell’Inps è stato interdetto con il nastro bianco e rosso. La strada davanti all’ingresso dell’Inps è stata chiusa al traffico in collaborazione con la Polizia Locale. I dipendenti non sono stati ovviamente fatti entrare fino alla conclusione degli accertamenti. Quando è arrivata la conferma che si trattava di un finto pacco bomba, la situazione è tornata alla normalità.

