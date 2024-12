Misteriosi droni nei cieli Usa Trump ordina: «Abbatteteli» 

Washington. Droni misteriosi sorvolano gli Stati Uniti da settimane, ma gli avvistamenti negli ultimi giorni sono aumentati e riguardano ormai diversi Stati, non più solo il New Jersey. L’allarme è elevato fra la popolazione ma le autorità federali invitano alla calma: «Non sono una minaccia», ripetono senza però fornire dettagli. Al Congresso i deputati chiedono chiarezza e a spalleggiarli è Donald Trump: «Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli». Ma l’ipotesi di abbattimento è respinta con forza dalle autorità per motivi di sicurezza pubblica: «Cosa accadrebbe se cadessero su una casa?», ha chiesto il consigliere alla sicurezza nazionale John Kirby incalzato da Fox. Ma deputati e senatori degli stati interessati - dal New Jersey alla Pennsylvania e New York - chiedono un intervento federale. «La situazione si è spinta troppo oltre. Le piste dell’aeroporto Stewart Airfiled sono state chiuse per un’ora a causa dell’attività di droni», ha tuonato la governatrice di New York Kathy Hochul. Duro il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, che ha dispiegato elicotteri per cercare di capire l’origine dei droni, mentre le autorità del New Jersey non hanno lesinato critiche alla Casa Bianca per la risposta insoddisfacente all’emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA