Misteriosa morte del gestore di un night 

È Mario Scarpa, l’uomo morto ieri mattina in via Carlo Felice. Il 53enne, originario di Usini, gestiva un night a Predda Niedda, sulla strada 14, ed era molto conosciuto in città. La sua scomparsa ha rappresentato da subito e rappresenta tuttora un mistero su cui stanno indagando gli agenti della questura di Sassari.

La scoperta

Intorno alle sette, Scarpa è trovato da un passante sul marciapiede, agonizzante, davanti a un palazzo da cui sarebbe forse uscito, quasi di fronte all’hotel Carlo Felice e a un distributore di benzina. L’imprenditore ha perso dopo poco la vita, a dispetto del tempestivo intervento degli operatori del 118 che si sono prodigati per salvarlo. Sulla bocca, secondo una prima ricostruzione, scorreva un rivolo di sangue, fatto che ha messo in allerta la squadra mobile intervenuta per prima sul posto anche con il suo dirigente Michele Mecca. Una traccia, un indizio che ha reso la morte sospetta. La procura della Repubblica e la titolare dell’inchiesta, la pm Lara Senatore sono è stata subito informata. Secondo i primi accertamenti l’uomo potrebbe aver ingerito una sostanza caustica. Proprio la magistrata ha disposto l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita dal medico legale Francesco Serra, per fare luce sulle ragioni del decesso. Anche se, sembrerebbe, che a una prima verifica dei sanitari non siano state riscontrate lesioni o ferite. Tra i punti da chiarire perché Scarpa si trovasse lì e così presto, non essendo residente in zona. L a sua autovettura, una Mercedes di colore scuro, era parcheggiata pochi metri da dove è stato rinvenuto il corpo. Proprio sul mezzo si sono intrattenuti a lungo gli agenti della polizia scientifica che hanno raccolto alcuni reperti. Ma sono diverse le prove che andranno esaminate dagli inquirenti, tra cui quelle delle telecamere presenti in loco, sui palazzi e sulle attività commerciali, e che potrebbero aver registrato i movimenti del 53enne.

Il giallo

Resta il giallo su una presunta discussione che sarebbe avvenuta tra la vittima e un’altra persona e dopo cui l’uomo si sarebbe sentito male. Niente di certo. Nel corso della giornata di ieri sono state diverse le persone sentite in questura, e tra queste forse anche chi ha visto Scarpa per l’ultima volta. Non risultano però al momento né fermati né indagati. Sui social intanto in molti piangono la scomparsa dell’imprenditore che gestiva il night da diversi anni.

