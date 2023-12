Misteriosa moria di uccelli 

Sono in corso gli accertamenti per identificare la causa della moria di uccelli che sta colpendo il Comune di Tratalias. Dopo alcune segnalazioni arrivate dai residenti che hanno notato diversi uccelli di più specie morti e si sono rivolti alla polizia locale, è stato contattato l’ufficio di Igiene pubblica della Asl di Carbonia. Come spiega Emanuele Pes, sindaco del paese, «nei giorni scorsi è stato effettuato in sopralluogo e sono state prelevate due carcasse per le analisi. Si sospetta che possa esserci stato un avvelenamento, in tal caso verrà effettuata una denuncia ai carabinieri per avviare le indagini per perseguire un eventuale reato nei confronti di questi poveri animali. Ma non si esclude un eventuale residuo di aviaria che colpisca solo i volatili, avremo notizie sull’esisto nel corso della settimana».Nel frattempo, prosegue il sindaco, «consigliamo di non toccare assolutamente gli uccelli morti e lasciarli sul posto, tenere a distanza i propri animali e non fare avvicinare i bambini».

