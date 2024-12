Misteri e delitti a Hong Kong con Igort  

Racconta che le prime tavole ha iniziato ad abbozzarle nove anni fa e ora, dopo una lunga gestazione ma anche un’infinità di progetti in mezzo, Igort (Igor Tuveri, cagliaritano, classe 1958) ha dato alle stampe il primo atto, “La vipera di Hong Kong”, di una nuova saga a fumetti: “Numbers” edita dalla Oblomov.

Le triadi

«“Numbers”, perché non con nomi ma con cifre i boss delle triadi cinesi si facevano identificare proprio per non svelare la loro vera identità», ha spiegato lo scrittore, regista, sceneggiatore, fumettista e direttore di Linus ai microfoni di Radiolina per una puntata mattutina del programma “Caffè Corretto”.

Indietro nel tempo

Un viaggio nel tempo, un’avventura in una terra lontana: Hong Kong, enclave inglese, 1939. «Sì, è la mia prima storia di fiction dopo quindici anni in cui ho praticamente fatto dei documentari disegnati, dei reportage sull’Ucraina, la Russia e poi per tre volumi il Giappone. Questa volta avevo voglia di raccontare una storia avventurosa, una vicenda che vedeva al centro della narrazione le triadi cinesi, la mafia locale, organizzazione super antica e super articolata. Il tutto in un periodo storico molto preciso. Siamo nel 1939 quando cominciano a scoccare le prime scintille di quella che poi deflagrerà nella seconda guerra mondiale». Il tutto in un luogo che sprizza esotismo, mistero e misfatti. «Nel libro ci sono i traffici leciti e i illeciti. Hong Kong è una colonia britannica a tutti gli effetti. Ma al nord ci sono i giapponesi che hanno invaso la Manciuria sotto gli occhi più o meno indifferenti delle comunità mondiali le quali comunque si sono appropriate nel frattempo di Shanghai con diverse concessioni: francesi, britannici». Ma non mancano gli italiani che posseggono la città portuale di Tientsin. «In questa situazione noi vediamo come da piccole mosse, da minimi pretesti, poi scoppierà quello che diventerà il più grande conflitto della storia dell’umanità, con tanto di bomba atomica a suggellare la conclusione».

Una dark lady

«La narrazione fa perno su una donna senza scrupoli, abbastanza crudele, con alle spalle una famiglia potentissima, quella del capo delle triadi. Il punto è capire come lei riesca a ritagliarsi uno spazio e come lei possa, attraverso le sue qualità e anche alcune debolezze, man mano farsi strada. Un buon pretesto per esplorare la figura della dark lady reinventandola completamente con uno sguardo moderno». Ovvero Madame Lyn Lyn, la bella e algida figlia di Lung Tau, il potente Testa di Drago. Di contro ecco Gregory Pholon (di madre inglese e padre francese) «impiegato della Compagnia di navigazione britannica che muove i suoi passi in questa città tentacolare nella quale incomincia a cercare di capire esattamente come sono costruite le pericolosissime società segrete cinesi», spiega l’autore.

Atmosfere

Lo stile è quello che Igort ci ha abituato ad amare: dovizia di particolari, cura di abbigliamenti e arredi. Infine, come scrive nei bozzetti, «fedele al motto dei mangaka giapponesi, conoscere dieci per dire due» dove anche i personaggi, fuori scena, raccontano la loro storia. Domina un’atmosfera di gangsterismo che sarebbero tanto piaciute a Raymond Chandler, il padre della letteratura hardboiled e creatore del mitico detective Philip Marlowe. Siamo tra i rivoli della grande storia e dei meticciati culturali di cui Hong Kong per anni e anni è stata uno dei principali feudi.

Nota di servizio: bisognerà attendere il prossimo anno per vedere il secondo atto della storia che si concluderà con un terzo volume nel 2026.

