Mister Mancosu: «Tra i giovani la mia nuova sfida» 

«Un Mancosu con me magari non avrebbe giocato: da allenatore devi mettere la squadra davanti al singolo». E a dirlo è Marco Mancosu, che da sei mesi ha fatto il salto dal campo alla panchina dell’Under-18 del Cagliari. Ora guida i 2007, anno in cui ha esordito con gol ad Ascoli: alcuni dei suoi ragazzi quel giorno non erano ancora nati. «Mi piace esplorare cosa pensano e prepararli al calcio dei grandi, è una generazione particolare», ha detto ospite a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina. «Devo mettere da parte Mancosu calciatore, ma non come valori umani. Il mio mantra è migliorarsi giorno dopo giorno, ancor più del risultato che nelle giovanili è relativo».

Il passaggio

Da trequartista ad allenatore: per Mancosu è stato rapidissimo. «Me l’ha proposto Giulini», rivela. «Avevo parecchio male al ginocchio, avrei voluto continuare a giocare ma col senno di poi sono felice dell’opportunità: ringrazio il presidente, Pierluigi Carta, Roberto Muzzi e Bernardo Mereu. Mi trovo bene col mio staff: da Francesco Pisano e Simone Aresti in poi, tutti mi fanno venire voglia di andare al centro sportivo ogni giorno come quando giocavo». L’ultimo anno in campo è stato duro: «Quattro operazioni e un’infezione al ginocchio che mi ha tenuto un mese in ospedale. Ho fatto di tutto per giocare quei pochi minuti con la Fiorentina, sapevo che era la mia ultima col Cagliari e ringrazio infinitamente Ranieri. È stata una liberazione averli fatti: sono fiero di me, ne è valsa la pena».

Le novità

Ora fra i trequartisti del Cagliari c’è Gianluca Gaetano, con cui Mancosu ha condiviso alcuni mesi l’anno scorso. «Come caratteristiche ci assomigliamo, ma è molto più forte di me». Entrambi sono stati allenati da Ranieri: «Di lui mi è rimasto impresso quando ha detto che anche un’idea sbagliata, se seguita da tutti, diventa giusta. Ed ero sicuro che sarebbe tornato alla Roma». Per domenica spera che il Cagliari vinca e ha un pensiero per Bove: «La vita umana è molto più importante del pallone». Anche perché lui di difficoltà ne ha superate tante: «Ma non ho rimpianti. È stato un onore, dall’esordio del 2007 a chiudere con promozione e salvezza. Come il mio idolo Zola». ( r.sp. )

