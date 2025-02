Mister Bic e le mille maschere della fantasia 

Mister Bic veste in maschera la mitica penna, con le idee, le intuizioni e la fantasia dei bambini. Valerio Pisano ha incontrato i bambini delle terze della primaria, per un pomeriggio alla scoperta di nuove maschere e creatività. L’artista ha fatto incursione a scuola grazie al progetto Arti e Mestieri che porta i bambini a conoscere e valorizzare il territorio, i suoi artigiani, i suoi artisti. Mister Bic ha portato con sé 43 bigliettini, tanti quanti i bambini, con scritto il nome di altrettante maschere inventate, Trisinello, Cuor di cipolla, Occhio di manzo, Agguattolo tra le tante - e i bambini hanno realizzato la loro dando libero sfogo alla creatività. Pisano non ha nascosto la sua soddisfazione nel raccontarsi ad un pubblico così e nel giocare con la fantasia, senza regole: «È stato come fare un salto nel passato. Sono molto contento di come è andata perché i bambini mi hanno fatto fare un’esperienza stupenda e si sono divertiti da matti. Belle domande, bella vivacità. Abbiamo cercato di far esplodere la fantasia, senza regole. Una bellissima soddisfazione per la curiosità e la meraviglia con cui sono stato accolto. È stato un pomeriggio esplosivo». Pisano ha disegnato e giocato con i piccoli artisti: «È stato un successo - hanno detto le maestre Serena Asoni e Susi Usai - si sono impegnati così tanto nel realizzare la mascherina-bic che c'era un silenzio anomalo». (p. cam.)

