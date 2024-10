Mister 11 Grammy Phil Lassiter stasera a Cagliari 

Terza e ultima giornata a Cagliari per la l’edizione numero 44 del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo. Sui palcoscenici del Teatro Massimo vanno in scena delle autentiche icone della musica internazionale: si parte con Gary Crosby& Denys Baptiste Quartet (sala M1 Teatro Massimo, ore 18) e si continua con Helge Lien Trio featuring Tore Brunborg (M2, ore 19.30) e nella magnifica terrazza del Teatro gli Skylark Trio (ore 19.30). Ma il concerto da non perdere è quello di Phil Lassiter (sala M1 Teatro Massimo, ore 20.45). Trombettista di prorompente creatività ed esuberanza, Philip Lassiter è compositore, arrangiatore e poliedrico polistrumentista di Los Angeles, vincitore di 11 Grammy Awards. La sua musica è immersa nel funk e nella fusion fin dai tempi in cui suonava nella sezione fiati dei New Power Generation di Prince. La sua creatività affonda le radici nel funk del Texas, nel gospel dell'Alabama, nel jazz di New Orleans e nel soul di Nashville.

Sul palcoscenico dell’Inout di Viale Marconi, invece, la nuova venue del Festival, l’appuntamento per gli amanti della musica live fino a notte fonda è col doppio set dei Duoud (ore 21.15 e ore 22.30).

