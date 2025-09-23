VaiOnline
Turismo.
24 settembre 2025 alle 00:42

Missione porti puliti, Olbia protagonista 

La Marina partner del Comune nello studio delle strategie ambientali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sostenibilità e strutture a basso impatto, la Marina di Olbia sarà tra le protagoniste del progetto Cleanporti, il Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2021- 2027 che studia e mette in campo le strategie ambientali per i porti turistici del futuro. Nel progetto, con Ajaccio (città capofila) insieme a La Spezia, la Provincia di Livorno, Porto Torres, Savona, l’Office de l’Environnement de la Corse e la Camera di Commercio di Nizza, anche il Comune di Olbia che ha scelto il porto di Olbiamare come proprio partner; nella Marina si svolgerà l’azione pilota che consisterà in uno studio sulla qualità delle acque e sulle azioni per il loro miglioramento.

Preparati

A Olbia per una due giorni di confronti e monitoraggio, i delegati dei soggetti coinvolti si sono, prima, dedicati al Comitato di pilotaggio - durante il quale si è fatto il punto sullo stato d’attuazione del progetto e sulle future attività da realizzare per raggiungere gli obiettivi attesi - per poi trasferirsi alla Marina di Olbia, oggetto di una sorta di “pre-diagnosi” che definirà studi e procedure per certificare il porto turistico “Ports Propres”. La certificazione internazionale premia i gestori dei porti turistici per il loro impegno concreto al fine della salvaguardia degli ambienti acquatici e lo sviluppo sostenibile delle attività costiere e marine.

Soddisfatto

Il sindaco Settimo Nizzi esulta: «Siamo molto felici di partecipare a Cleanporti perché sappiamo quanto sia fondamentale lo scambio di buone pratiche con altre realtà e per l’importanza che rivestono oggi temi come ambiente e sostenibilità». Olbia, che negli anni scorsi ha già partecipato al progetto Qualiporti, abbraccia gli obiettivi di Cleanporti che si traducono, principalmente, nel costante ampliamento e consolidamento delle strategie ambientali dei porti turistici nello spazio transfrontaliero e nella spinta al processo di trasformazione delle strutture portuali attraverso l’adozione di pratiche in grado di minimizzare l’impatto ambientale dei porti turistici. Il programma di cooperazione è cofinanziato dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale),strumento di attuazione della politica di coesione dell’Unione Europea per il finanziamento di piani pluriennali di sviluppo regionale, derivati dalla negoziazione Commissione europea, Stati membri e Regioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto