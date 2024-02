Missione Mar Rosso, l’Italia guida la flotta 

Bruxelles. Da ieri a guidare l’operazione antipirateria Atalanta tra Mar Rosso e Somalia è il contrammiraglio Francesco Saladino: prende il posto del portoghese Rogerio Martins de Brito e per sei mesi coordinerà, a bordo di nave Martinengo, la flotta che opera sotto il vessillo Ue per garantire la sicurezza naaale in una delle aree più calde del Medioriente, tra gli attacchi dei pirati e i raid degli Houthi che colpiscono la navigazione degli occidentali. E i ribelli yemeniti, attaccati dagli Usa anche nei giorni scorsi, hanno ammonito l’Italia, che intervenendo nel Mar Rosso «mette a repentaglio la sicurezza delle sue navi militari e commerciali». «Non ci facciamo ricattare - replica il ministro della Difesa Guido Crosetto - non ci intimidiscono». Ed entro febbraio partirà la nuova missione europea Aspides, di cui l’Italia avrà il comando tattico, nata per contrastare i raid Houthi e quindi con regole d’ingaggio diverse rispetto ad Atalanta.

