Missione in Spagna per conoscere l’origine della statua della Madonna 

Il 26 marzo 1937, di Venerdì santo, un pastore di Narbolia, Daniele Zou, trovò sulla spiaggia di Is Arenas “Sa Praja manna” una statua della Madonna con il bambino. Era danneggiata dalle intemperie e presentava delle bruciature. Si ritiene che i fedeli devoti alla Madonna abbiano salvato la statua dalla guerra civile che stava insanguinando la Spagna con la speranza che approdasse da qualche parte. E fu così che la Madonna di Spagna approdò alla devozione dei sanveresi.

Ma chi realizzò la statua e da quale porto spagnolo partì? Per tentare di svelare il mistero il parroco di San Vero Milis e responsabile dell’Ufficio pastorale del turismo e del tempo libero dell’Arcidiocesi arborense, don Ignazio Serra, domani partirà con una delegazione parrocchiale a Palma di Maiorca. «Abbiano programmato una serie di incontri con i parroci delle località vicine per arrivare, attraverso testimonianze orali e scritte, a svelare il mistero della statua della Madonna di Spagna. Dove si trovava, come e grazie a chi è arrivata da noi. Spero di rientrare a San Vero per annunciare i particolari di questo miracoloso approdo in terra sarda del simulacro», commenta don Ignazio Serra.( a. m. )

