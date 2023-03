Missione fallita, il Puc non si adegua al Ppr 

Le intenzioni del commissario Remo Ortu erano delle migliori: adeguare il Puc al Ppr e al Pai prima delle elezioni. Un obbligo di legge che avrebbe consentito al prossimo Consiglio comunale di procedere spedito verso l’approvazione definitiva del Puc. Per questo Ortu la scorsa settimana ha invitato gli ex consiglieri comunali a condividere un’azione «che non ha nulla di discrezionale». La sorpresa - e anche la mezza delusione - è stata l’assenza di sei consiglieri su 13 «e allora - spiega Ortu - mi dispiace ma non procederò nonostante abbia tutti i poteri per farlo». Una delusione, insomma, perché erano stati gli stessi ex consiglieri a sollecitare il commissario salvo poi tirarsi indietro.

La vicenda

Ortu aveva inviato una lettera agli ex consiglieri il 19 marzo: «La società Criteria che ha l’incarico da oltre 17 anni - si legge - ritiene sia possibile superare lo stato attuale di stallo in cui versa l’iter di progettazione creando una base di partenza condivisibile che tenga conto degli indirizzi del Ppr e del Pai». Ortu condivide «la necessità e l’urgenza di un adeguamento al Ppr creando le premesse per una corretta pianificazione urbanistica che tenga conto degli imprescindibili vincoli di natura paesaggistica, ambientale, archeologica e idrogeologica». E dunque gli esperti di Criteria «si sono resi disponibili per la presentazione di una proposta alla quale mi farebbe piacere che partecipassero tutti i consiglieri uscenti». In ogni caso «in questa fase verrebbe esclusa qualunque scelta di tipo discrezionale».

L’incontro

All’appello - la riunione era stata fissata per il 23 marzo - rispondono in sette: Tore Sanna, Pino Gagliardo, Luisa Cadoni, Enrico Cogoni, Maurizio Marci, Carlo Fadda e Raffaele Lallai. Non si presentano Gianluca Dessì, Marco Cardia, Angelo Frau, Michele Cireddu, Luciano Marci e Sergio Ghiani. Un’assenza motivata con una lettera dai toni garbati: «Condividiamo che è di fondamentale importanza - scrivono - giungere all’adeguamento del Puc e la ringraziamo per questo suo impegno, tuttavia riteniamo che noi, oggi semplici cittadini, non siamo coloro che dovranno essere chiamati ad esprimere opinioni o contributi su tale proposta». La conclusione è che «temi così rilevanti devono essere discussi dal Consiglio nella pienezza dei suoi poteri».