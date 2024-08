Missione Drag Un gioco contro l’intolleranza 

Uno spettacolo-sfida contro l’intolleranza, l’ignoranza e la discriminazione. Ma anche un momento di puro divertimento e leggerezza. Ad Alghero ritorna “Missione Drag – quei limiti sono superabili”, format ideato e condotto da Roberto Manca, organizzato dalla Music&Movie e inserito per il secondo anno consecutivo all’interno del cartellone estivo Alghero Experience. L’appuntamento è sabato, alle 21.30, a Lo Quarter, per una divertente competizione tra due squadre molto differenti che dovranno superare quattro prove, comuni a entrambe, test fisici, ma anche di cultura generale.

Le formazioni

Nella squadra Fuori dal comune ci saranno i classici vicini della porta accanto, mentre nell’altra formazione cinque agguerrite drag queen, un pelino meno comuni e paladine di una forma d’arte dall’origine antichissima e diffusa in tutto il mondo, in grado di incarnare il cambiamento e sfidare le norme di genere, promuovendo l’accettazione della diversità.La prima squadra è composta da Simona Cillo (insegnante di danza), Simone Siddi (funzionario del Comune di Sassari), Giusy Mura (ottica), Alessandro Meloni (istruttore di pilates e altre discipline sportive) e Paola Fontecchio (guida turistica). Nella seconda troviamo le artiste Galaxia Malfoy da Olbia, Arakne e Inkognita da Cagliari, Trisha la Sfinge e Drag Papi da Sassari, con la partecipazione straordinaria della drag queen algherese Sequence Knowles e di Cristina Dore, ballerina e insegnante di danza orientale.

Pubblico giudice

Non c’è una giuria ufficiale, ma a decretare il superamento delle prove sarà direttamente il pubblico. Opinioni e interventi saranno affidati a don Gaetano Galia, recentemente insignito del Candeliere d’oro a Sassari. Originario di Arborea, 64 anni, salesiano, psico-pedagogista, il sacerdote ed ex insegnante, cappellano del carcere di Bancali, commenterà le varie sfide insieme allo scenografo Fabio Loi. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.“Missione Drag”, che ha debuttato per la prima volta nel 2019, poggia le solide fondamenta sulla fortunata manifestazione “Ballando con le drag”, che ha chiuso il suo ciclo dopo aver raggiunto ben dieci edizioni. L’associazione Music&Movie, da sempre impegnata in progetti legati al sociale, è tornata in campo con un evento finalizzato a dimostrare quanto ogni limite sia superabile e quanto siano colmabili le distanze. Suo è anche il progetto “Un bullo da palcoscenico” che dal 2016 affronta i temi del bullismo e del cyber-bullismo.Una parte dell'incasso sarà devoluta all'associazione Happy Clown Sassari.

