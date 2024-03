«Missione difensiva» Ok ad Aspides anche da Pd e M5S 

Con una maggioranza larghissima il Parlamento ha autorizzato diverse missioni internazionali, tra cui quella europea Aspides. L’ok all’operazione “scudo” a difesa delle navi commerciali dagli attacchi degli Houthi è stato il frutto di un’intesa raggiunta all’ultimo momento tra il governo e le opposizioni su alcuni punti fermi. Hanno votato contro solo i parlamentari dell’alleanza Verdi e Sinistra, convinti che questa missione sia «ambigua e potenzialmente offensiva».

Sono state le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani a rimuovere gli ultimi scogli sulla via dell’accordo bipartisan, mettendo nero su bianco alcuni passaggi chiarificatori, come richiesto da Pd e Cinque Stelle. Alla Camera Tajani ha assicurato che l’operazione «sarà difensiva, mai offensiva». Con la maggioranza che ha cancellato dal testo in votazione quell’“eminentemente” che aveva creato più di un imbarazzo. L’avverbio , ha chiarito, «compare solo in una scheda e deve essere interpretato come un rafforzativo». A sancire il clima di condivisione, sempre Tajani ha annunciato il parere favorevole del governo ai testi presentati dal Pd, M5s, Iv e Azione.

Quanto alle regole di ingaggio, «Aspides non potrà intraprendere azioni di tipo preventivo, mai offensive. L’azione difensiva non vuol dire semplice accompagnamento delle navi ma prevede anche la possibilità di reagire in modo militare, com’è accaduto con il drone contro la Caio Duilio». Tajani ha usato la formula di «autodifesa estesa», cioè la possibilità di «neutralizzare attacchi» ma solo con «risposte necessarie e proporzionate e sempre in mare e nello spazio aereo. Mai sulla terra ferma. Aspides - ha concluso - non è diretta contro nessuno, ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione».

