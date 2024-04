Missione compiuta per il Castiadas 

Castiadas 3

Pirri 0

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, Ambu, Tamburini (14’ st A. Ruggeri), Chessa, C. Mura (39’ pt Dessì), Cannas (1’ st Felleca), Erriu (32’ st Sanna), C. Ruggeri, Cardia (20’ st Zuddas), S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Crobe, Trogu, Vargiolu. Allenatore Dessì.

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu (39’ st Manconi), Tuveri, Lai, Meloni, Nenna (26’ st Ambu), Corda, Darboe (32’ st Caddeo), Loi (32’ st Brai), Mastromarino (1’ st Pandori). In panchina Sanna, Pilloni, Maglione, Pampaglini. Allenatore Busanca.

Arbitro : Gianluca Deriu di Oristano.

Reti : 6’ pt Erriu, 13’ st e 17’ st Mboup.

Note : ammonti Cannas (Castiadas) e Meloni (Pirri); recupero 6’ pt e 0’ st.

Castiadas. Nell’anticipo della 31esima giornata, all’Annunziata il Castiadas piega il Calcio Pirri assicurandosi il pass per i playoff con tre giornate di anticipo. Un’ottima prestazione da parte della squadra di Cristian Dessì, che ora avrà come obiettivo quello di blindare la seconda posizione ripetendo il risultato della scorsa stagione. Il Pirri ha combattuto nel primo tempo per poi arrendersi a inizio ripresa dopo l’uno-due micidiale di Carlos Mboup. Una sconfitta che però non cancella quando di buono stanno facendo i rossoblù, quarti in attesa della gara del Cus Cagliari.

I padroni di casa partono col piede sull’acceleratore e dopo appena 6’, al primo vero affondo, sbloccano il risultato. Cardia riceve palla sulla sinistra all’interno dell’area e cambia gioco a destra per Erriu che calcia di prima intenzione trafiggendo l’incolpevole Grosso. Al 25’ Cardia, servito dalle retrovie, vince un rimpallo col proprio marcatore e smarca Mboup che davanti a Grosso non esita a calciare, ma l’estremo difensore salva con la complicità del palo. Gli ospiti si scuotono e 2’ più tardi Nenna serve Mastromarino che conclude col sinistro mandando la palla di poco alta sopra la traversa. Al 33’ sugli sviluppi di una punizione gran conclusione di Cabiddu e super risposta di Fabio Toro.

Nel secondo tempo, al 13’ azione personale di Mboup che parte dalla zona centrale del campo, salta due avversari e davanti a Grosso non sbaglia. Passano 4’ e arriva il tris: Cristian Ruggeri recupera palla sulla trequarti e serve Mboup che col destro batte ancora il numero uno rossoblù. Il Castiadas gestisce poi il risultato sino al fischio finale. «Tre punti importanti», dice il presidente dei biancoverdi Mauro Vargiolu, «contro un avversario che attraversava un buon momento. Complimenti ai ragazzi».

