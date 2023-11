Missione compiuta, l’Atalanta va avanti 

Atalanta 1

Sturm Graz 0

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta (1’ st Hateboer), De Roon, Ederson, Bakker (44’ st Holm), Lookman (17’ st Pasalic), Koopmeiners (41’ st Miranchuk); Scamacca (17’ st Muriel). Allenatore Gasperini.

Sturm Graz (4-3-1-2) : Scherpen, Gazibegovic, Affengruber (34’ st Fuseini), Wuthrich, Schnegg (41’ st Dante), Lavalèe, Stankovic, Prass; Boving (13’ st Horvat), Sarkaria, Wlodarczyk (13’ st Teixeira). Allenatore Ilzer.

Arbitro : Brisard (Francia).

Rete : st 5’ Djimsiti.

Note : ammoniti Stankovic, Schnegg.

Bergamo. Atalanta batte lo Sturm Graz 1-0 e si qualifica per la fase a eliminazione diretta. La partita, giocata sotto una pioggia incessante, è stata decisa da un gol di Djimsiti a inizio ripresa (5’). Sedicesimi sicuri per la Dea, che ha 3 punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona secondo: nelle prossime due partite i nerazzurri devono difendere il primo posto che vale il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Nel primo tempo l’Atalanta fatica ad arginare il pressing alto dello Sturm Graz anche se al 14’ ha un’ottima occasione con Toloi, il cui destro finisce alto. Nella ripresa cresce e al 5’ passa: mischia in area sugli sviluppi di un corner, segna Djimsiti . Lo Sturm Graz sfiora il pari con Horvat, poi l’Atalanta va vicina al gol con Pasalic, Muriel, Koopmeiners, Ederson e ancora Pasalic. Il 30 novembre basterà un pari in casa con lo Sporting per volare agli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA