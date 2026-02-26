VaiOnline
Europa league.
27 febbraio 2026 alle 00:39

Missione compiuta Il Bologna passa agli ottavi di finale 

Bologna 1

Brann 0

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Joao Mario, Vitik (16’ st Casale), Lucumi, Zortea, Ferguson, Freuler (28' st Odgaard), Moro (33’ st Sohm), Bernardeschi (16’ st Orsolini), Castro (33’ st Dominguez), Rowe. Allenatore Italiano.

Brann (4-3-3) : Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt (41’ st Dragsnes), Ingason (15’ st Pedersen), Sorensen, Myhre, Mathisen (28’ st Holten), Holm (41’ st Finne), Thorsteinsson (28' st Haaland). Allenatore Alexandersson.

Arbitro : Benoit Bastien (Fra).

Rete : st 11’ st Joao Mario.

Note : espulso Sorensen al 37’ per fallo di gioco; ammoniti Vitik, Bernardeschi, Orsolini, Holten.

Bologna. Il Bologna non fa scherzi, batte il Brann anche nel match di ritorno dei playoff di Europa League e si qualifica agli ottavi di finale. Stavolta a essere eliminati sono i norvegesi. Decide la rete segnata all’11’ del secondo tempo dal portoghese Joao Mario, in prestito dalla Juventus e schierato fuori ruolo da terzino sinistro, quando già la squadra ospite (sconfitta una settimana prima a Bergen con un identico risultato grazie a Castro) era rimasta in dieci per l’espulsione di Sorensen. Oggi i sorteggi e in un modo o nell’altro ci sarà un derby: i rossoblù il 12 e 19 marzo sfideranno il Friburgo di Vincenzo Grifo, ex attaccante tedesco naturalizzato italiano, o la Roma di Gasperini.

Nel primo tempo la squadra ospite mette alle corde i padroni di casa nel tentativo di pareggiare la rete segnata dagli uomini di Italiano nel primo match, ma Skorupski ci mette una pezza e quando si va verso l’intervallo resta in dieci per il rosso diretto a Sorensen, autore di un brutto fallo. Brann in inferiorità numerica e compito ancora più agevole per il Bologna. I norvegesi però caricano a testa bassa e Skorupski, ancora lui, toglie dall’incrocio un tiro a giro di Thorsteinsson a 5’ dall’intervallo. Nel secondo tempo il Bologna cambia marcia e all’11’ passa: Moro avvia, Rowe punta e crossa, Joao Mario arriva a rimorchio e di destro insacca sul primo palo. Ottavi blindati e Italiano toglie gli ammoniti Vitik e Bernardeschi per Casale e Orsolini, che sfiora per due volte la rete. Vicini al gol anche Odgaard e Dominguez (palo).

