Missione antipirateria in Mar Rosso 

Roma. La tensione nel Mar Rosso, conseguenza diretta del conflitto a Gaza, rischia di salire ulteriormente. Gli Houthi, che da settimane prendono di mira cargo e petroliere occidentali come rappresaglia verso Israele, hanno avvertito che continueranno a colpire “ogni 12 ore”. Anche le navi militari di «ogni Paese» che cercherà di fermarli: una sfida agli Stati Uniti e ai suoi 9 alleati, inclusa l’Italia, che hanno risposto positivamente all’appello americano all’avvio di una coalizione per proteggere le imbarcazioni civili dal gruppo yemenita filo-iraniano. «Rischiamo di trovarci con i porti deserti», ha avvertito il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo che diverse compagnie hanno sospeso le spedizioni in questo snodo degli scambi mondiali.

Il primo contributo di Roma sarà quello di inviare nei prossimi giorni una fregata per rafforzare la missione europea Atalanta, già esistente e autorizzata in Parlamento, ha chiarito la Difesa, dopo che l’opposizione aveva sollecitato un’informativa in aula. Gli attacchi degli Houthi al trasporto marittimo internazionale sono «senza precedenti e inaccettabili», ha denunciato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin durante un incontro virtuale con i rappresentanti di 43 Paesi, dell’Ue e della Nato, dedicato alla crisi nel Mar Rosso. Un’area in cui, secondo il Pentagono, il movimento yemenita ha effettuato raid con missili e droni sui mercantili di almeno 35 Paesi.

Washington, che già pattuglia quel tratto di mare, ha deciso di coinvolgere gli alleati per operazioni congiunte. E sono arrivati i primi sì da Italia, Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia, Bahrein, Canada e Seychelles. L’iniziativa Usa, denominata Operation Prosperity Guardian, non è ancora strutturata, anche se Londra ha inviato un cacciatorpediniere. Quanto a Roma, la scelta è stata di anticipare l’invio della fregata “Virginio Fasan”, previsto a febbraio, nella flotta della missione antipirateria dell’Ue, Atalanta: la Fasan (ora in Medio Oriente) passerà il canale di Suez il 24 dicembre, è emerso dopo un colloquio tra Crosetto e Austin. Tanto più che «bisogna intervenire al più presto per evitare conseguenze economiche gravi», come l’aumento dei prezzi di materie prime ed energia, ha detto Crosetto, visto che da lì «passa il 10% del petrolio» globale oltre al «gas liquido».

