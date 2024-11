Missione Albania, la Libra è ripartita 

Con le frizioni tra Governo e magistrati tutt'altro che risolte, riparte la missione Albania: Libra, la nave della Marina militare preposta al trasferimento dei migranti nei centri in quel Paese, ha lasciato il porto di Messina e nei primissimi giorni della prossima settimana sarà operativa nel Mediterraneo centrale.

Nessun ripensamento

Dunque, il Governo tira dritto dopo il pronunciamento della sezione Immigrazione del tribunale di Roma, arrivata il 18 ottobre, che non ha convalidato il trattenimento di dodici stranieri a Gjader, all'interno del Centro italiano di permanenza per il rimpatrio. Un decisione che provocò reazioni anche violente via social con minacce di morte al giudice Silvia Albano, uno dei sei magistrati artefice di quel provvedimento, a cui è stata disposta la vigilanza per questioni di sicurezza.

La Libra sta facendo rotta verso sud, con l'obiettivo di monitorare il flusso di arrivi di migranti, dopo giorni di maltempo che hanno limitato gli sbarchi (negli ultimi dieci giorni sono arrivate solo 300 persone), per poi accoglierli a bordo e organizzare un nuovo trasferimento nell'hotspot di Shengjin, per quelli che rientrano nelle categorie previste dal protocollo con Tirana.

La linea

L'Esecutivo che va avanti per la propria strada dimostra di non avere intenzione di attendere la pronuncia del Corte di giustizia europea, dopo il rinvio a quest'ultima del decreto sui Paesi sicuri, come deciso dal Tribunale di Bologna. Una mossa, quella del Governo, criticata dalle Ong che giudicano l'operazione come «uno spot» e una «campagna propagandistica». Quello dell'Italia vuole diventare, dice Luca Casarini di Mediterranea saving humas, «un modello che rappresenta tragicamente uno dei tanti modi per attuare i respingimenti. È la deportazione e la detenzione di persone che non hanno commesso alcun reato, viene cancellato il diritto d'asilo». Si annuncia così un nuovo muro contro muro sull'applicazione dei provvedimenti governativi dopo il decreto legge, arrivato il 21 ottobre, che ha definito ulteriormente la lista dei Paesi sicuri. Contro i magistrati di Bologna si è scatenata la maggioranza, tanto che l'Anm ha organizzato per domani, nel capoluogo emiliano, una «assemblea straordinaria in segno di solidarietà per i colleghi», ha detto il segretario generale del sindacato delle toghe, Salvatore Casciaro.

